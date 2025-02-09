駭人畫面曝！惡弟「偷偷開鹽酸瓶」朝哥眼睛潑　腰間拔刀瘋砍

記者許權毅／台中報導

台中市一名張男持鹽酸潑灑哥哥、哥哥的員工，近日被依殺人未遂罪嫌起訴。今日事發影片曝光，張男上門找哥哥時，還微笑打招呼，手上提著一袋不明物，與哥哥對談時，偷偷開瓶，隨後朝眼睛狂噴，哥哥持茶杯反擊，張男卻從腰間掏出菜刀追砍，過程相當驚悚。

▲張男朝哥哥瘋狂潑灑鹽酸，且針對眼部攻擊。（圖／民眾提供）



去年12月20日16時許，張男（71歲）帶著2瓶塑膠瓶裝的工業用鹽酸、刀子至哥哥（79歲）位在西區的一間住處兼店面，先打開鹽酸朝哥哥潑灑，再向無辜的李姓女員工（40歲）潑灑，李女眼睛遭潑中，痛得往後門逃跑，再向隔壁棟的保全求救，才躲過死劫，張兄還被菜刀瘋砍10多刀，全身是傷倒臥血泊。

▲▼張男也朝店內女員工攻擊，兩瓶鹽酸被噴光。（圖／民眾提供、記者許權毅翻攝）



李姓女員工說，張男自稱跟哥哥是有80萬元的裝潢費用糾紛，沒有分得賣得後的利潤，但實際上根本沒有這筆錢，先前就曾經傷害過哥哥，沒想到在保護令到期前3天，張男突然又上門，哥哥認為「畢竟是弟弟」，且上門都算客氣，便讓張男進到店內，孰料演變成重大刑案。

▲▼張男噴完鹽酸後，從腰間拔出菜刀，追殺哥哥。（圖／民眾提供）



李女表示，張兄現在只要旁邊無人，就會感到很害怕，身體、心理都有嚴重後遺症、無法入眠，視力模糊。李女自己的眼睛也受傷嚴重，相比過往，看東西變得霧霧白白的。

▲張男犯案後逃往南投，被警方逮捕壓制在地。（圖／民眾提供）



監視器畫面拍下，張男上門時，手上就提著一袋不明物，哥哥沒多想，便同意讓弟弟進入店內，弟弟站在櫃台前，手就放在袋子內，默默將鹽酸瓶打開，突然朝哥哥、李女潑灑，且不肯罷休，還追向逃命的李女，並回頭朝哥哥猛噴鹽酸。

張男噴完鹽酸後，見哥哥拿起桌上的茶杯反擊，突然從後腰處拔出一把菜刀，朝著哥哥全身猛砍，並且將人追砍至角落，隨即落跑，哥哥滿頭是血，疑似一陣暈眩後倒地，才由趕抵現場的救護人員送醫。