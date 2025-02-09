寒流水氣散...清境農場現群山白頭和雲海大景　櫻花漸綻放

記者高堂堯／南投報導

連日寒流帶來的水氣在今天逐漸散去，清境農場迎來早春的雲海大景，搭配上羊隻漫步其間，或是低頭吃草，或是相互頭頂相撞嬉戲，讓遊客大呼：「太漂亮了！」

▲清境農場今出現雲海大景。（圖／清境農場提供，下同）

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清境農場指出，當地氣溫因高海拔與寒流影響，大約在10度上下，遠眺合歡、奇萊、能高越嶺古道的中央山脈名山，也盡是皚皚白雪，讓人彷彿置身北國，所幸暖洋洋的冬日陽光灑落讓體感溫度提升不少、療癒身心靈；而園區裡逐漸綻開的櫻花受去年颱風影響，部分仍含苞待放，不過花期反而更長，讓更多的遊客可欣賞、拍網美照。

清境農場提醒，將在2月14日西洋情人節當天辦理「64周年場慶暨奔羊節」活動，安排114對羊咩咩在台14甲9.5K南商圈票口處，與遊客們一起玩「綿羊遊戲」、奔跑到國民賓館；當天9點在綿羊秀場由喜裂克文化藝術團、清境國小擺夷舞蹈團以及綿羊秀揭幕，國民賓館備有免費接駁專車，10:20到10:50台14甲7.5K-9.5K則會有雙向交通管制，籲請用路人配合。

相關訊息可到清境農場奔羊節活動官方網站查詢，清境農場透露，國民賓館在奔羊節前後還有少許的房間空檔，民眾可儘快預約，即能輕鬆參與冬日浪漫奔羊，順便運動一下、消耗過年期間多吃進的熱量。