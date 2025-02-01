「塞車時第1台車在幹嘛？」5萬人有感狂讚　網點原因：開得很舒服

▲國道三號初四下午路況。（圖／高公局即時路況）



記者董美琪／綜合報導

春節連假出遊返鄉，從昨晚（初三）開始塞車，不少人上網喊苦，還有人開了9小時直呼都可以來回日本了。有網友好奇「塞車第一台車到底在幹嘛」發文讓大家忍不住會心一笑，掀起熱烈討論。

一名網友在Threads發文「很好奇塞車第一台車到底在幹嘛。」引發5萬多人讚，400人留言及1000多次轉發。不少人笑說「原來不只有我好奇這個問題」、「我還在塞，謝謝各位」、「以前小時候過年北上塞車都在思考」、「然後永遠找不到第一台車」、「開得很舒服，完全不管後面」、「內線道的隊長：恩！限速內！沒事～」。

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許多網友認為應該是烏龜車在當路隊長造成的。一名女網友說，有一次尖峰時段內湖上國1往五股但大尿急，真的已經憋不了了，因此硬開路肩，結果路肩開一開發現前面 「根、本、完、全、沒、塞」她看著兩道最前面各有一台路隊長，「路完全是空曠，可以踩60 70那種，越後面則越動不了，完全塞死狀態。」

有網友直言，「這種情況可以稱為幽靈堵車（Phantom Traffic Jams），即使前方沒有明顯的交通事故或道路障礙物，卻突然變得非常擁擠，導致交通堵塞」、「我記得有影片有圖像解釋，有人會稱為幽靈塞車。」

春節連假即將結束，交通部高公局表示明（2日）為春節連續假期初五，預估國道交通量為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量預估為平日年平均1.5倍。建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。