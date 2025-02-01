國道14路段「紅通通」塞爆　國5北上時速剩13公里

▲下午國道路況。（圖／高公局即時路況）

生活中心／綜合報導

今(1日)為大年初四，湧現大量北返車潮。根據高公局即時路況顯示，目前國道有14個路段「紅通通」車多壅塞，國5北上宜蘭-頭城段則是「紫爆」，時速剩下13公里，雪隧南端入口一度回堵6公里。

春節連假進入尾聲，今日是北上最塞的一天。根據高公局預估，今日交通量為136百萬車公里，下午易塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10仁武-左營端等路段。

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▲▼下午國道路況。（圖／高公局即時路況）





高公局即時路況顯示，北中南多達14個路段「紅通通」，車多壅塞，時速在40公里以下，包括國3南向安坑-中和，北向龍潭-大溪、新竹系統-寶山、茄苳-新竹系統、後龍-大山、中港系統-大甲、龍井-清水服務區、南雲-名間；國1北向新竹-湖口、大雅系統-台中系統、北斗-員林、雲林系統-斗南；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向里港-嶺口。

另外，國5北向宜蘭-頭城「紫爆」，時速剩下13公里，雪隧南端入口排隊一度長達6公里。根據高公局預測，國5可能要到凌晨3點才會紓解。

▲國5時速剩下13公里。（圖／高公局即時路況）

國道今日相關疏導措施包括：10-18時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道之北向入口高乘載管制；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。

▲大年初四國道疏運措施。（圖／高公局提供）