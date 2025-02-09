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啟動公務創新時代！　「雲菁人才培育年」領航雲林人才發展

▲▼張麗善,雲林。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府昨（8）日舉辦「雲菁人才培育年激勵營」，展現縣府對人才培育的重視。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府昨（8）日舉辦「雲菁人才培育年激勵營」，展現縣府對人才培育的重視。縣長張麗善在活動中贈送《AI2.0時代的新商業思維》、《老謝的世界紀行》以及《在地的幸福生活》等3本書籍給獲選公務菁英培訓人員，期望他們以知識力量啟發新視野，進一步強化政府效能，要把最好服務給雲林鄉親。

雲林縣長張麗善指出，2025年為「雲菁人才培育年」，縣府透過「名人講座、公務人力發展學院、氣候永續學院、教育創新學院、AI科技學院、雲青創業職能理財學院、傳藝設計學院、口語表達學院、智慧農業大學」等面向，為縣內人才打造全方位的學習環境，推動雲林邁向智慧治理與產業升級，讓雲林縣真正能夠成為人才培育的搖籃。

「人才是地方發展的根本培育人才不僅是投資未來，更是推動經濟成長與社會進步的關鍵」張麗善表示，縣府將從核心管理職能、專業能力提升及AI賦能等面向著手，提供多元學習資源，期盼讓每位菁英都能發揮潛能，提高為民服務的政府效能，進而帶動產業升級與地方繁榮，因應全球化與科技變遷的挑戰。

▲▼張麗善,雲林。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣長張麗善強調，此次黑客松競賽展現了生成式AI的廣泛應用潛力，也看到了同仁們在創新思維上的成長與突破。（圖／記者游瓊華翻攝）

活動中，同時舉辦「第一屆雲林縣政府生成式AI應用黑客松」競賽頒獎儀式及成果分享，肯定各參賽隊伍的創新表現。該競賽由城鄉發展處「無言以隊」憑藉「AI賦能農村再生」的創新方案奪得冠軍，透過AI協助撰寫計畫書，不僅體現了科技的應用價值，也展現出對地方問題的深入理解。

亞軍由建設處的「幸福雲林 租補無憂」獲得，其應用ChatGPT簡化租金補貼政策解讀，提升民眾理解度；季軍分別為水利處「水利颶風隊」與地政處「區段徵收女神隊」，前者運用AI強化防災應變能力，後者則優化業務查詢，提高行政效率。此外，財政處、農業處、文觀處及計畫處的優勝隊伍，也提出極具實用性的創新應用，展現縣府各單位積極擁抱科技的決心。
 
縣長張麗善強調，此次黑客松競賽展現了生成式AI的廣泛應用潛力，也看到了同仁們在創新思維上的成長與突破，除特別感謝國家發展委員會的陳英傑科長，為同仁提供最新的AI趨勢與寶貴經驗。未來縣府將持續推動數位轉型，鼓勵各局處積極導入創新技術，打造更智慧、更高效的雲林。

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