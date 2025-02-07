農漁會選舉在即　雲林檢警大動作舉辦座談加強查賄制暴

▲雲林地檢署召開「查賄制暴」專案會議。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／雲林報導

2025年農會及漁會幹部選舉將在2月15日投票，雲林地檢署檢察官廖易翔、曹瑞宏會同縣警局局長李建民、刑警大隊長楊承璋、保防科長蘇文俊、保安科長李建興、北港分局分局長張澤銘。就即將舉行之農漁會選舉，對於轄區選情分析，及查察賄選、暴力防制各項工作進行研討精進，防堵並打擊賄選、暴力。

雲林地檢署檢察官指出，農會法對農會改選期間，違法、暴力或其他妨害選舉行為，及查察賄選打擊犯罪均有規定，凡犯買票罪、賣票罪、搓圓仔湯罪者或以強暴、脅迫或其他非法方法犯妨礙選舉罪者，均處3至5年以下有期徒刑，得併科罰金。隨著選舉日期逐漸接近，絕不容許任何妨害選舉的行為，請警方加強查賄力道及全力防制暴力介入選舉；接獲具名的賄選情資，24小時內與檢舉人取得聯繫，展現執法機關的決心與態度。

分局長張澤銘表示，分局已於期前陸續召開「查賄制暴」專案會議，並成立查察賄選之聯繫窗口，如有接獲舉發賄選及暴力情資，事先過濾審查後，依個案需要立即提報檢察官，即便選舉落幕，檢警查察賄選作為及行動仍會持續蒐集偵辦。

此外，因應今年雲林地區農漁會選舉，雲林地檢署聯合警方、調查局、雲縣府政風處1月22日已設立「農漁會查察妨害選舉執行小組」，指派專人受理檢舉電話接聽，呼籲民眾勇於檢舉，如因檢舉人的檢舉而查獲農、漁會法所定選舉的賄選案件，檢舉獎金最高可達200萬元。