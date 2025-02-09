120位女校長齊聚展現教育力量　教育女力交流會創造優質學習環境

▲雲林縣120位女校長出席讀書會互相交流分享。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府為表達對於女性校長長期致力於教育事業、辛勤付出的敬意與關懷，特別邀請退休及在職共120位女校長出席於虎尾國小舉辦的「讀書會暨座談交流會」，縣長張麗善除於會中表達謝意外，也勉勵持續為社會與教育做出更多貢獻。

縣長張麗善表示，活動特別邀請退休及在職女校長，以感謝她們長期在崗位上無私付出，對雲林教育發展的貢獻；現場特別贈送《加齡的自然療癒力：34類130個五官七感體驗，啟動植物帶給你奇妙的療癒能量！》一書，期望藉此活動讓女性教育工作者在忙碌的工作與生活之中，能夠放慢腳步，關愛自己，並透過書中的自然療癒法則，為身心帶來全新的活力與平衡。





張麗善指出，此書與縣府推動古坑草嶺石壁精準療癒基地的理念非常扣合，不只是書中文字精湛，也請大家將裡面內容與實際環境搭配，身歷其境去體驗大自然，走入石壁世界竹地標，讓身心靈可以得到紓緩，減輕工作與生活中的各種壓力。

▲雲林縣長張麗善特別贈書給出席校長們。（圖／記者游瓊華翻攝）



透過活動分享經驗建立更好、更綿密的感情，傳承與創新並行，張麗善期盼未來在教育上可以，為孩子創造更多優質學習環境與學習議題，為社會與教育做出更多貢獻。退休女校長聯誼會召集人顏錦惠表示，退休女校長中有些是特聘課督、有些投入文史工作、有些當了書畫家…，我們不會忘記曾經是個教育人員，大家都樂意持續在教育領域上為社會貢獻，為雲林盡心力。

教育處長邱孝文表示，舉辦現任校長跟退休的女校長交流聯誼會，針對教育議題大家一起交流與分享，其實平常這些退休女校長中很多都擔任課程督學，給予我們很多的協助，且在人生經驗上很有心得，透過今天的機會表達感謝，也把他們的智慧做一個分享，讓雲林教育團隊面對未來的教育工作，更能夠一起共同成長。