怕被罵！日護理師忘給藥「全部藏在置物櫃」　13名患者已過世

▲護理師忘記給藥，卻因為怕被罵，把藥物全部藏在置物櫃。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

日本一名護理師沒有按照醫囑給藥，反而將40名住院病患的51劑口服藥物，全部藏匿在自己的置物櫃裡，時間長達1年4個月，如今已被停職調查。院方還不確定未服藥是否造成健康影響，但被影響病患之中，已有13人過世。

《讀賣新聞》報導，三重縣「桑名市立綜合醫療中心」7日證實，涉案護理師是一名20多歲男性，未給藥時間則是2023年10月至2025年1月。1月21日，一名同事關閉置物櫃時，不慎導致男性護理師的置物櫃門被彈開，才發現裡面竟有未開封口服藥。

護理師23日接受詢問時承認，因為工作太忙了，有時候會忘記給藥，久而久之累積了很多，都被他收進口袋，放回置物櫃，「因為不想被罵，所以藏起來了。」

院方表示，未服用藥物，包括胃藥、抗凝血劑、維他命等，儘管主治醫師紛紛表示，尚未確認病患因未服藥而產生健康損害，但將成立第三方委員會，調查受害者健康狀況與相關影響，並研擬措施，以防止類似事件再度發生。

院長山田典一7日在記者會上鞠躬道歉，「我們對於造成極大困擾深感抱歉，將全力防止類似事件再度發生，並且努力恢復患者與社會的信任。」