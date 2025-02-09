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寒流今晨最低溫！　全台昨78人猝死

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲寒流持續發威。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張靖榕／綜合報導

中央氣象署持續針對全台20縣市發布低溫特報，氣象署預報員張承傳表示，今（9日）日各地持續低溫；另根據各縣市消防局統計，全台8日凌晨零時至晚間9時，共有78人疑因強烈寒流猝死，其中以台北市11人最多。

寒流將影響至10日清晨，其中最冷時段出現在9日清晨前。10日清晨雖然仍低溫，但相較今日稍有回升，例如台北低溫將升至12度，但部分地區如竹苗8至9度，南部11度，東半部12至13度。白天起氣溫回暖，北部將回升至20至21度，中南部21至22度，東半部則為18至19度。11日持續回溫，西半部可達22至24度，東半部約21至22度。

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針對降雪情況，張承傳指出，今晨北部與東北部山區，包括七星山、太平山等海拔1000至2000公尺高地，有降雪機會。低溫特報預計將持續至10日清晨，但部分低溫警戒區域可能根據實際情況調整。

張承傳提醒，11日將是未來一周最暖的一天，晚間起南方雲系北移，南部地區將出現局部短暫降雨。12日隨著鋒面通過，全台降雨機率提高，並開始轉涼；13日上半天水氣較多，各地仍有局部降雨，至下半天水氣才減少，但東北季風增強，北部與東部將再度轉涼，到了14日東北季風減弱，15日氣溫將持續回升。

《中國時報》報導，各縣市消防局統計，全台8日凌晨零時至晚間9時，共計78人疑因寒流猝死。其中，台北市11人為最多，其次為屏東10人、台南9人、苗栗8人及台中7人。

台中市7名OHCA（到院前心肺功能停止）送醫個案中，最年輕者54歲，最高齡者89歲，顯示中高齡族群需特別留意保暖，以免寒流導致健康風險。醫師提醒，天冷時心血管疾病風險提高，應注意保暖、減少外出，避免寒冷天氣造成血壓波動或心臟負擔。

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