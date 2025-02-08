最強寒流襲台！北市近一天「5人無呼吸心跳」　1人急救中

▲第三波寒流來襲，全台急速降溫。（圖／記者謝盛帆攝）

記者柯沛辰／綜合報導

今年冬季最強寒流侵襲，全台急凍。台北市消防局統計，截至8日下午為止，非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）死亡案件共計5人，其中4人送醫，有3人經急救恢復生命徵象，還有1人仍在急救中。

北市消防局指出，雖無法判定是否為天候因素，但適逢寒流來襲，氣溫驟降，因此提醒民眾應注意家中長輩的保暖措施，並注意用火用電安全，使用瓦斯也要注意通風，避免一氧化碳中毒。

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氣象專家林得恩也在粉專「林老師氣象站」發文指出，今年入冬以來，第3波寒流將持續影響到2/10，台灣氣溫路呈「斷崖式」的下滑，全台降溫非常有感，預計最冷時段落在8日（六）、9日（日）2天。

林得恩表示，與前一波寒流相比較，這波寒流強度較強、延時較久，影響範圍較廣，合歡山、玉山都有降雪的機會，就連拉拉山及太平山也有局部降雪或霧淞的機會。

氣象署指出，8日各地天氣非常寒冷，夜晚及清晨期間，中部以北、宜蘭地區及金門低溫7至10度，南部、花東地區及澎湖10至13度，空曠地區、近山區會再低1至2度。即便白天，氣溫也回升不多，北部、宜蘭及金門約10至11度，中南部、花東地區及澎湖高溫約13至15度，馬祖整天5至6度。