　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最強寒流襲台！北市近一天「5人無呼吸心跳」　1人急救中

▲▼寒流,冷氣團,寒冷,降溫,濕冷,天氣,冬天,市場。（圖／記者謝盛帆攝）

▲第三波寒流來襲，全台急速降溫。（圖／記者謝盛帆攝）

記者柯沛辰／綜合報導

今年冬季最強寒流侵襲，全台急凍。台北市消防局統計，截至8日下午為止，非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）死亡案件共計5人，其中4人送醫，有3人經急救恢復生命徵象，還有1人仍在急救中。

北市消防局指出，雖無法判定是否為天候因素，但適逢寒流來襲，氣溫驟降，因此提醒民眾應注意家中長輩的保暖措施，並注意用火用電安全，使用瓦斯也要注意通風，避免一氧化碳中毒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象專家林得恩也在粉專「林老師氣象站」發文指出，今年入冬以來，第3波寒流將持續影響到2/10，台灣氣溫路呈「斷崖式」的下滑，全台降溫非常有感，預計最冷時段落在8日（六）、9日（日）2天。

林得恩表示，與前一波寒流相比較，這波寒流強度較強、延時較久，影響範圍較廣，合歡山、玉山都有降雪的機會，就連拉拉山及太平山也有局部降雪或霧淞的機會。

氣象署指出，8日各地天氣非常寒冷，夜晚及清晨期間，中部以北、宜蘭地區及金門低溫7至10度，南部、花東地區及澎湖10至13度，空曠地區、近山區會再低1至2度。即便白天，氣溫也回升不多，北部、宜蘭及金門約10至11度，中南部、花東地區及澎湖高溫約13至15度，馬祖整天5至6度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
具俊曄發文思念大S喊「永遠愛妳」　中國導演竟留言批：虛偽的人
最強寒流襲台！北市近一天「5人無呼吸心跳」
破億神曲〈IDOL〉來了！YOASOBI攻蛋　1.2萬觀眾反
憂柯文哲恐遭押人到死　陳佩琪落淚苦喊：活下去的理由是什麼？
快訊／高雄將大停水55hrs　48.7萬戶受影響！
快訊／大樂透2.4億開獎了！對中「關鍵6碼」馬上財富自由

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

整天說自己「很忙」其實在炫耀！日本禪師：忙的不是只有你

寒流來襲全台冷爆！台電曝「電暖器3大須知」　做錯恐起火釀災

最強寒流襲台！北市近一天「5人無呼吸心跳」　1人急救中

「台灣特產水果」纖維比蘋果多4倍！　醫大讚：2顆抵1盤高麗菜

今晚至明晨「體感溫度剩2度」　1千公尺高山有望降雪

最快7月上路！80歲老人「直接申請外籍看護」　衝擊重症家庭

新聞播報結合AI創作　世新大學英語系營隊探索語言新可能

撞到牙快掉了！他跑6間診所「都要等下個月」　再問1間卻不敢看

元宵節想求財、求桃花？12大禁忌千萬別犯！

想看台版《那些年》卻找不到　柯震東也曾問：哪裡能看到正版的？

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

#麻將新手 #坐莊 被叫 #開門 拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻XDD

葛斯齊諷張穎穎不要臉　指她「曾寄黑函給大S」

【躲貓貓抓不到人怎麼辦】弟弟竟擲筊出動神明幫忙找XD

【身體刺小一點】友刺青太痛臨時「改圖」 她炸出魔性笑聲XD

【黃金大道】柯基棒賽後掃地機器人開工 結果一嚕過去...

整天說自己「很忙」其實在炫耀！日本禪師：忙的不是只有你

寒流來襲全台冷爆！台電曝「電暖器3大須知」　做錯恐起火釀災

最強寒流襲台！北市近一天「5人無呼吸心跳」　1人急救中

「台灣特產水果」纖維比蘋果多4倍！　醫大讚：2顆抵1盤高麗菜

今晚至明晨「體感溫度剩2度」　1千公尺高山有望降雪

最快7月上路！80歲老人「直接申請外籍看護」　衝擊重症家庭

新聞播報結合AI創作　世新大學英語系營隊探索語言新可能

撞到牙快掉了！他跑6間診所「都要等下個月」　再問1間卻不敢看

元宵節想求財、求桃花？12大禁忌千萬別犯！

想看台版《那些年》卻找不到　柯震東也曾問：哪裡能看到正版的？

Jisoo私約Karina變閨蜜！粉絲公認遊戲中毒少女　自爆玩手遊狂課金換裝

蔡壁如拋「先和解後反制」抗民進黨　還提修憲「公投罷免總統」

若當選主席「全體營救柯文哲」　蔡壁如：柯會如浴火鳳凰重新帶領黨

遠東新10年5重大職災　洪申翰：工安紀錄前科累累、非偶然意外風險

周杰倫慶粉絲破千萬！無預警「預告發新專」：暑假的時候如何

具俊曄發文思念大S喊「永遠愛妳」　中國導演竟留言批：虛偽的人

直擊／台北小巨蛋「唱一半講錯話」　YOASOBI嚇壞尖叫：對不起⋯

YTR這群人尼克開撕團員！　「不爽被抹黑」對質互罵畫面曝

整天說自己「很忙」其實在炫耀！日本禪師：忙的不是只有你

寒流來襲全台冷爆！台電曝「電暖器3大須知」　做錯恐起火釀災

高雄碎屍人魔家中殘害3女　鄰曝深夜傳「鋸東西」恐怖聲！

生活熱門新聞

劉喬安「太陽花女王→染毒→落網」外貌曝

劉喬安曾認下海過！被爆「私密對話」

大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人自私

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

「以為下周一開學」大票家長崩潰！老師狂提醒

即／00:46嘉義大埔規模5.2地震　最大震度4級

補班日同事都來上班了！內行曝「請這1天」才爽

即／4縣市國家警報！南部00:46發生有感地震

「具俊曄轉讓、拋棄繼承」都不行！S媽一毛錢都拿不到

「台中李多慧」代言燈會被讚爆　IG曝光

史書華爆出軌！媒體人讚元配律師：很高段

20縣市低溫特報！急凍剩6度時間點曝

嘉義凌晨連2震「破裂面跟大安區一樣大」　專家：餘震往北移動

10度冷爆「弟弟只穿短袖短褲！」網傻：路上超多

更多熱門

相關新聞

寒流來襲怎麼穿最暖

寒流來襲怎麼穿最暖

最強寒流來襲，今8日全台氣溫斷崖式下滑，一直影響到下週一2月10日，氣溫恐下探到5度，又濕又冷的天氣要如何能夠有效穿得暖和？《ET FASHION》特別訪問了資深造型師李佑群分享穿搭秘訣。

今晚至明晨「體感溫度剩2度」　1千公尺高山有望降雪

今晚至明晨「體感溫度剩2度」　1千公尺高山有望降雪

黃金獵犬穿「發熱衣」媽媽怕牠冷

黃金獵犬穿「發熱衣」媽媽怕牠冷

10度冷爆「弟弟只穿短袖短褲！」網傻：路上超多

10度冷爆「弟弟只穿短袖短褲！」網傻：路上超多

日本迎最強寒流！金閣寺罕見「雪化妝」

日本迎最強寒流！金閣寺罕見「雪化妝」

關鍵字：

寒流

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

台灣女通緝犯在美落網！　身分曝光就是劉喬安

即／近高雄港再撈獲10人體組織、裝屍袋

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！

大S樹葬「長眠地」曝光！　骨灰再研磨回歸自然

大S頭七和結婚紀念日！具俊曄告白惹淚

丟丟妹跟男友台中遇襲　真相出爐　

Melody喜曝小10歲弟弟同性婚！飛半顆地球祝福

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星

劉喬安「太陽花女王→染毒→落網」外貌曝

悲痛！陳子豪表弟車禍離世得年21歲

陳子豪表弟自撞亡　機車卡牆壁現場畫面曝

女罹罕病「自動性高潮」每天至少5次體液狂瀉

大S骨灰暫置家中「確定樹葬」安息

更多

最夯影音

更多

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面