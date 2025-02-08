最快7月上路！80歲老人「直接申請外籍看護」　衝擊重症家庭

▲外籍看護恐面臨供需失衡的狀況。（圖／ETtoday資料照）

記者林緯平／採訪報導

2024年底，立法院三讀通過國民黨團版本的《就業服務法》第46條修正草案，放寬年滿80歲的長者、以及年齡70至79歲罹患二期以上癌症患者，可免經醫療評估，直接申請聘僱家庭看護移工。總統府亦於1月20日完成公告，行政機關需在公告後的6個月至1年內，公布與實施相關配套子法，意指該案最快於7月底上路。

勞動部部長洪申翰則回應，勞動部擔心未來供需更加失衡，目前每年外籍看護每年增加供給量1萬多人，很難大幅增加，對於重症家庭照護權益會受影響。勞動部在修法通過之後，將和衛福部一起討論如何降低衝擊，如何優先保障重症家庭權益。

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台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕認為，很多家庭對於新政策是充滿期待，不僅省去巴氏量表評估的等待期，也免去長輩去醫院的舟車勞頓。現在反而很多家庭在反應究竟可以依新法來做申請，他也呼籲勞動部應盡快讓新制度上路。

對於此案，《ETtoday新聞雲》訪問勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國以及相關民團、學者看法，並整理相關資料，期待讓讀者更深入理解，究竟此修正案會造成「外籍看護供需失衡」，或是能有效減輕家屬間的照護壓力。

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