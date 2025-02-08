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10度冷爆「弟弟只穿短袖短褲」　他超不解！網傻：路上超多這種人

▲▼行人,路人,低溫,上班族,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲全台急凍。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

寒流狂襲！一名網友驚呼，看到一名孩子身體超級勇猛，只穿單薄的短袖短褲就出門，對比斜前方女路人全身包緊緊，形成強烈對比，因此好奇拋問「今日氣溫8-10度，這位弟弟是何方神聖？」文章引發網友也超不解，「果菜市場很多這樣的人，還有不穿上衣的」、「不要懷疑，很多國小生都這樣」。

一名網友在臉書《爆廢公社》表示，他在路口等紅綠燈時，前方站著一位穿著短褲短袖的男同學，對比斜前方全身包緊緊的路人，只露出一雙眼睛的畫面，形成強大的對比。

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對此，原PO也十分佩服孩子身體勇健，不怕冷的打扮，「今日氣溫8-10度，這位弟弟是何方神聖？」

文章曝光後，一票網友也點頭直呼，「路上不只他，我已經看好多了，光看我都從腳底冷到頭頂」、「我兒子在家也是如此！已經不想唸了」、「我兒子今天在家依然只穿人皮+內褲（我穿4件+披毛毯）」、「不要懷疑，很多國小生都這樣」、「我現在班上也是有一位每天穿短袖的小女生」、「我有朋友有一次淡水3度，短袖騎機車」、「年輕人是真的很抗寒」、「果菜市場很多這樣的人，還有不穿上衣的」。

也有人曝不怕冷的原因，「以前的同事，超冷天氣也穿這樣，我摸他的身體都是熱的，他很怕熱天熱容易流鼻血，體質問題」、「我以前這種天氣也是褲子+背心，那時候覺得沒什麼」、「正常啦，我從澎湖回來，也是短袖，體感有差」、「剛打完籃球啊」、「有在運動的很抗寒」。

氣象署預報員官欣平指出，今（8日）清晨台北測站已經有測得10度，確實寒流達標；台灣附近的雲量還是相當多而且溫度都普遍偏低，上午西半部地區到北部還是有10度到13度，白天溫度還是很低，預測今天、明天持續寒流的影響之下，這種比較偏低的溫度還是會在各地出現。

官欣平說，接下來這段期間還是有源源不斷的冷空氣輸送往台灣，到了後天晚間開始高壓慢慢出海，整體風向轉成比較偏東風，冷空氣減緩，下周二台灣附近比較偏東風，甚至東南風的情況之下，會有比較明顯白天回溫狀況。

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