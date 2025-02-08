張蘭微博直播功能也被停掉！官方大動作封禁上百帳號

▲張蘭微博直播功能被暫停。（圖／翻攝自微博、抖音）



記者蔡紹堅／綜合報導

徐熙媛（大S）的前婆婆張蘭因「利用逝者惡意炒作營銷」，被抖音官方無限期封禁其帳號。隨後，微博官方也發出公告，稱將張蘭的微博直播功能暫停。

微博官方表示，近日，徐熙媛（大S）女士逝世引發社會各界廣泛關注，廣大網友也紛紛用自己的方式哀悼逝者願其安息，但站方發現，有個別用戶為博流量、蹭熱度，惡意發布或搬運傷害逝者及家屬的謠言信息進行無底線炒作，傷害公眾情感。

微博官方指出，「對此類不尊重逝者、破壞社區氛圍的違規行為，站方堅決予以嚴肅處置。」

微博官方提到，截至目前，站方巡查發現「汪小菲包機接大S骨灰」「大S遺囑曝光」等多類從站外流轉至微博的典型謠言，依據《微博社區公約》等相關規定，站方共清理相關謠言內容2100多條，對@劉宇昕呀 、@hdeekkk 、@硬核咖啡豆 、@劉律說婚姻 、@扒爹 、@頂流顏究社等100多個違規帳號視程度予以階段性禁言至關閉帳號處置。

至於張蘭，微博官方說，未排查到「@張蘭俏江南創始人」近期在微博站內惡意炒作營銷並獲取商業利益的違規行為，但經綜合研判，已暫停「@張蘭俏江南創始人」的直播功能。

微博官方還說，逝者的遭遇令人惋惜，站方將持續排查並清理相關違規內容，同時呼籲廣大用戶尊重逝者與事實，客觀討論理性發言，讓逝者得以安息，「如發現相關違規內容，用戶可通過前台舉報投訴入口和微博管理員的方式進行舉報，我們將及時予以處置。」



抖音官方稍早發出公告表示，「張蘭·俏生活」等帳號利用逝者惡意炒作營銷，推薦不實影片，以獲取商業利益，並屢次發布不實、侵權內容，進行違規炒作，處罰後未有改正。綜合研判，根據《抖音社區自律公約》等相關規定，對「張蘭·俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」予以無限期封禁。