大S樹葬！「小鬼、瓊瑤花葬陽明山」回歸大自然　海葬流程也曝光

▲家人決定要讓大S將樹葬，回歸大自然。（圖／翻攝自小S IG）



網搜小組／劉維榛報導

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎，2月2日在日本病逝，日前一度傳出她的骨灰罈要置放家中，事後小S澄清，已申請環保樹葬，要讓「親愛姊姊的骨灰回歸大自然」。過去藝人黃鴻升（小鬼）、作家瓊瑤離世，家人也選擇環保的「花葬」，儘管無法立牌位悼念，但他們依然活在親友和粉絲心中。

小S透過經紀人表示，大S生前，姊妹群就常常聊到生死話題，「記得當時我姊姊說，如果她有一天走了，她想要環保樹葬，所以我們現在正在申請當中，我姊的骨灰是先暫放在溫暖的家中。等到申請到了，我們就會把我親愛姊姊的骨灰回歸大自然。」

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根據官方資訊，台北市民眾欲申請樹葬的地點，包括木柵「詠愛園」與「落羽之丘」。樹葬區域總面積約1萬9400平方公尺，提供了1萬5900個樹葬穴位。而逝者的骨灰被安置於樹下，不設立墓碑，也不記錄姓名，以此方式讓人們的遺體回歸自然，既遵循了「入土為安」的傳統，又能有效利用土地資源，達到永續循環的目的。

事實上，大S不是第一個選擇環保葬的明星，藝人小鬼、作家瓊瑤逝世後，家人也是選擇環保的花葬。不過，台灣提供環保葬區域大多為樹葬，花葬較少，兩人皆長眠於陽明山「臻善園」。

▲小鬼花葬，長眠於陽明山臻善園。（圖／記者李毓康攝）



另外，環保葬還有灑葬、海葬，前者是在指定公墓園區內，將骨灰拋灑於土地，並在植上花草樹木；後者則是骨灰裝在可自行分解、不污染環境的安息袋內，並安置在木製安息盒中，以表達對先人的尊重。抵達時特定海域後，家屬將安息袋自木盒中取出，與鮮花一同拋灑向大海，以達到環保和回歸自然的目的。

去（2024）年，一位是擁有10年跑船經歷的船員，幼時居於基隆八斗子，一生熱愛海洋。子女通過聯合海葬的方式，讓父親回歸生前摯愛的大海。還有一位先行者，生前奉行環保主義，認同環保葬不立碑、不設墳、不記亡者姓名的理念，加上其父母也以海葬的方式完成人生最後一程，因此選擇海葬，與家人在海上相聚。

▼ 由家屬將安息袋與鮮花一同拋灑向大海 。（圖／資料照）

