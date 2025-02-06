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貴族幼兒園爆虐童！老師兩度丟書包小孩慌張撿　家長看影像怒告

記者黃宥寧／台北報導

沒愛心別當老師！北市士林區一間知名貴族幼兒園近日驚傳虐童事件，有家長公開監視器畫面，畫面中老師情緒失控，當眾將孩童的書包丟出教室，孩子慌張衝出去撿回來，卻又被老師當場再度丟出，不讓孩子進教室。家長痛心不已，怒批：「這到底是什麼地獄幼兒園？」對此，不僅將孩子緊急轉學，也到派出所報案提吿。

▲▼ 靠北天母幫 。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫 ）

▲北市士林區有家長指控貴族幼兒園老師竟情緒失控施虐。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫 ）

監視器畫面顯示，幼兒園內一名老師情緒失控，手中拿著孩子的書包，突狠狠地往教室外丟去，書包砰的一聲落在走廊上，驚動了在座的孩子。只見被針對的孩童明顯愣住，隨後小心翼翼地站起來，低著頭、步伐急促地走出走廊，蹲下身子趕緊撿起自己的書包，彷彿害怕再被責罵，當孩子抱著書包走回，老師卻再度伸手再次拋擲，其他孩子目睹一切，全都嚇壞安靜不語。

據了解，這名家長透過其他家長得知，自己的孩子疑遭老師不當管教，並經通報社會局後，取得相關虐童影片，才驚覺情況嚴重，然而向學校反應，園方僅回應「老師情緒一時失控」。目前也緊急將孩子轉學，更前往派出所報案提告，希望透過司法途徑追究老師與園方的責任。

該私立貴族幼兒園標榜跨文化雙語教育，負責人更擁有台大外文系學歷及哈佛雙語教育碩士學位，一學期高達15萬元，高學歷背景與教育理念吸引眾多家長將其視為首選名校，如今卻爆出老師情緒失控虐待幼童。對此，園方發聲明回應：老師已於事發後向全班學生說明自身行為不當，並向孩子們道歉，及聯繫學童家長致歉並說明情況。在調查結果尚未出爐前，本園已先行對該名教師作出暫停職務之處置。我們將以最嚴肅的態度進行內部檢討，並進一步強化教師專業培訓，提升情緒管理及班級經營能。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲該貴族學校屢爆虐童事件。（圖／記者黃宥寧攝）

這起丟書包虐童事件並非該幼兒園首次遭指控虐待孩童，過去已有家長控訴，該園其他分校曾發生教師強迫孩童進食、逼吃嘔吐物、用剪刀威脅、拖行孩童撞桌角等惡劣行徑，導致多名孩童出現血尿、嚴重情緒失控，甚至需要長期接受身心治療。

如今再度爆出虐童醜聞，讓人不禁質疑，這樣的教育環境，能讓家長放心嗎？也讓社會大眾對於幼兒園的監督機制與教育局的把關能力感到憂心。學校應是孩子快樂成長、安心學習的地方，而不該成為身心受創的地獄。教育局應嚴格審查園方管理機制，強化監督與懲處，避免類似事件一再發生，真正確保孩子的安全與福祉。

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