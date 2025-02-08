陸官方沉默！百名患者被迫出院　唐山一間公立醫院傳出破產倒閉　

▲大陸網友爆料河北唐山南湖醫院倒閉 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸河北唐山南湖醫院，是一間擁有三甲資質的大型綜合醫院，竟然毫無預兆地停診。原本人來人往的醫院大廳，變得門可羅雀，寂靜得異常，診室大門關閉，正在住院接受治療的病人也被通知必須出院。據了解，該醫院不明原因破產，大陸官方至今尚未有說明。

綜合陸媒報導，河北唐山市許多網友上傳影片爆料，內容全部是討論「唐山南湖醫院破產倒閉」。目前該醫院已停止接診，住院患者正在陸續辦理出院手續，退卡退餘額業務可以正常辦理。

曝光的影片中顯示，南湖醫院一樓接診大廳空空蕩蕩，各診室大門緊閉，只剩下寥寥幾名工作人員，樓門口有救護車正在接病人出院。

影片發佈者稱，其家人還在南湖醫院住院，目前還沒有痊癒，醫院卻通知病人出院。「這裡面有一千多名醫護人員，幾百名患者，現在不知道如何安置。」

▲ 唐山南湖醫院疑似破產。（圖／翻攝 百度）

南湖醫院工作人員向當地媒體證實，目前醫院已停止接診，住院患者可以辦理出院手續和退就診卡餘額的業務，就診卡和本人身份證就可以退餘額。

工作人員表示，已經有很多人辦理退卡退錢業務。 至於醫院是否真的倒閉了？對方坦言「應該是」，至於具體原因，該工作人員表示「不清楚」。

有網友留言，「個人角度來看是好事，醫院醫療需要改革」「醫院建的越多，說明治療效果不達標」「南湖醫院竟然倒了，要怎麼醫改」。

公開資料顯示，唐山南湖醫院並非一家歷史悠久的公立醫院，而是一家成立於2015年的民營醫院。短短幾年，已發展成為一家註冊資本高達2億元，實繳資本9200萬元的大型三級綜合醫院，2018年開業，總建築面積11.6萬平方米，總投資20.8億元。

該醫院總床位數1680床，設有41個臨床科室、15個醫輔醫技科室，醫院員工1700多人，是一所集醫療、康復、保健體檢於一體的大型綜合性民營三甲醫院，其規模在當地醫療機構中名列前茅。

