想看台版《那些年》卻找不到　柯震東也曾問：哪裡能看到正版的？

▲《那些年，我們一起追的女孩》由陳妍希、柯震東所主演。（圖／福斯電視網提供）

記者曾筠淇／綜合報導

九把刀電影《那些年，我們一起追的女孩》非常紅，然而近日就有網友發文表示，他想要重溫台版的《那些年，我們一起追的女孩》，但現在卻怎麼樣也找不到，為什麼台版會從串流平台上消失呢？貼文曝光後，引起網友討論。

有網友在PTT的movie板上，以「台版那些年消失了？」為標題發文，提到他最近和家人想要重溫台版的《那些年，我們一起追的女孩》，可是串流平台卻找不到。如果直接Google的話，也都只有看到盜版的影片，為什麼台版的《那些年，我們一起追的女孩》會從串流平台上消失呢？

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事實上，電影的主演之一柯震東去年也有在Threads上發文拋問，大家都是在哪裡看到《那些年，我們一起追的女孩》？他想要找正版的觀看平台，可是身為主演的他，也不知道哪裡能夠觀看。

其他網友紛紛表示，「之前想回味，想說上Apple TV找找，結果只有日版」、「你想知道答案嗎？我現在就可以告訴你」、「跪求Netflix或Disney+可以上架那些年」、「串流版權到期常有的事」、「我有DVD啊，你要嗎」、「我可以現場直接跟你開演，大笨蛋」。相關話題掀起討論。