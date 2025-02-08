李文忠騷擾女同事　國防部下令：啟動性平調查

▲國防院執行長李文忠因涉性騷擾事件請辭，國防部7日表示，已請國防院依性騷擾防治內規查證此案，並採取適當措施。

圖文／鏡週刊

依據勞動部訂定的「工作場所性騷擾防治措施準則」規定，雇主非因被害人申訴，而知悉性騷擾事件時，應主動訪談相關人員，就相關事實進行必要之釐清及查證。雇主依法並應告知被害人得主張之權益及各種救濟途徑，並依其意願協助其提起申訴，此外，也應對相關人員適度調整工作內容或工作場所。此外，雇主應依被害人意願，提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商處理、社會福利資源及其他必要之服務。若雇主接獲被害人陳述知悉性騷擾事件，即使被害人無提起申訴意願者，雇主仍應採取立即有效之糾正及補救措施。

本刊詢問國防部，是否依規定請國防院啟動性平調查？國防部晚間回覆指出，國防院為建立良善的工作與服務環境，訂定《工作場所性騷擾防治、申訴及懲戒辦法》，其中明訂當知悉或接獲性騷擾申訴時，將依規定採取相關糾正及補救措施，並提供當事人應有的保護。

國防部表示，已請國防院依規定查證本案，並採取適當之措施。

李文忠5日接受本刊訪問時強調，他請辭是因心血管問題，醫生要他立刻手術裝第3根心臟支架、且須調整生活作息，他說，「我跟我的女性同仁沒有任何逾矩行為」，既無私下接觸，也無個人發展，沒有喝咖啡、也沒有碰到手。然而媒體爆料，李文忠傳訊給院內女同仁，提到「上山一路好想你」「我的女同事都很崇拜我就你不」等語句。

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