6旬孽兒揮刀弒母「身首異處慘死」　檢辯同意不由國民法官審判

▲涉揮刀弒母的連姓男子，經檢方與辯護律師同意不採行素人國民法官參審程序。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名6旬連姓男子，前年（2023年）在家突然抓狂，涉狠掐8旬老母脖子再持菜刀亂砍，導致老母身首分離喪命，連男被起訴涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌，台北地院今（7日）開庭進行審前準備程序，檢辯雙方都同意不採行國民法官參審程序，法官諭知評議後盡快裁定。

連男前年7月到案後一度被羈押，因鑑定出罹患思覺失調症，目前安置療養院治療中，他今被提訊出庭，表示聽得懂法官的問話。法扶基金會指派給連男的2位律師主張，連男行凶時受病情影響，有法定減刑事由，且向到場警員坦承弒母，符合自首減刑條件。

本案前年11月起訴，列為北院第6件國民法官參審個案，但因委託醫院為連男做精神鑑定，遲遲無法展開審理程序，日前剛完成第2次鑑定。

檢方今當庭表示，已和辯護律師達成共識，希望本案不採行國民法官參審程序，因2次鑑定的結果分歧，若須傳訊鑑定專家出庭作證講解，需高度專業知識，可能對參審的素人國民法官造成過重負荷。

連男的姊姊與妻子專程出庭，同樣請求改用一般程序，由職業法官審理即可，不希望外人參審看到太多卷證。辯護律師表示，若改用一般程序，將只聲請傳喚連男1位同事作證，證明事發當天見到連男的過程，以及連男平時出勤狀況。

檢方表示若改用一般程序，將不聲請傳訊任何證人，尊重合議庭決定是否依職權傳喚做精神鑑定的專家作證，並請合議庭依法審酌連男有無辯護律師主張的2項減刑事由，不過檢方建請合議庭若裁定連男須接受刑前監護處分，為期應至少3年。

法官表示理解，將盡快評議確認是否准許改用一般審理程序，並訂於下月（3月）7日起開始審理，連男開完庭與律師短暫會面討論案情後，隨即解還療養院。

本案發生於2023年7月4日1點多，鄰居約好去連家拿東西，按門鈴沒人回應，鄰居從窗口探頭張望，赫見連男雙手沾滿鮮血、呆坐客廳沙發上，地上隱約躺著1個人，鄰居連忙報警破門查看，驚見84歲的連母身首分離、慘死血泊中，一旁還有2把染血的菜刀。

檢警調查，連男在5位兄弟姊妹中排行老三，疑患有精神疾病，是衛生局定期訪視照護個案，他和妻女及老母同住新店區，並在餐廳當洗碗工，平時除因向賣菜的老母要錢買菸酒而相互大小聲，其他時候多半平靜寡言，與家人相處還算和睦。

連男到案起初三緘其口，經檢警勸說軟化，才供稱事發當天上午，他和老母單獨在家，老母責備他怎沒出門工作，他突然情緒上來，用力掐住老母脖子倒地，再到廚房拿2把菜刀揮砍老母頸部，把刀都砍鈍了，直到老母身首分離才罷手。

檢方會同法醫驗屍，發現死者舌骨斷裂，可見連男掐頸時力道極猛。據悉，連男羈押期間，親友持續會客關心，始終不解連男為何突然抓狂弒母，懷疑連男於案發前沒規律服藥，以致病情發作。