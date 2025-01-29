獨／高雄男掛2兩金項鏈失蹤2天　妹急尋不著控警「消極辦案」

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名方姓男子失蹤兩天，家屬焦急萬分，呼籲社會各界協助尋人。據了解，失蹤男子的家屬已多次向警方報案，但至今仍未找到人，同時方姓男子的家人也控訴警方受理態度消極，「愛理不理的態度，在家屬眼裡，情何以堪」。

▲失蹤方姓男子2年前照片，失蹤時為平頭，穿灰色外套以及拖鞋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起失蹤案件就發生在27日上午，方姓男子的妹妹表示，自己是在28日起床後就發現哥哥不見了，所以她開始找尋發現哥哥在27日失蹤，同時在楠梓區右昌尚美保齡球館前坐上了一輛車，然後就失聯，整個過程都有被保齡球館的監視器拍了下來。

▲方姓男子失蹤前最後離家的畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

妹妹表示自己打電話給哥哥，雖然電話有響，但是卻沒有人接聽，而且患有慢性病的哥哥，離開家卻都沒有攜帶藥物，這讓她非常擔心，於是就前往右昌派出所報案請求緊急協尋，不過方姓女子指控右昌派出所的員警態度消極，並且把這件事寫在臉書社團當中說：「在右昌派出所，某位員警態度不佳，今天失蹤的不是你家人，消極辧案，愛理不理的面腔，看在家屬眼裏，情何以堪！！！我-記住你的臉」。

方姓女子現在非常焦急，雖然手機定位是在屏東滿州的一間民宿，不過家屬仍然無法確定安不安全，尤其哥哥除了有慢性病之外，身上還掛有2兩的項鍊跟戒指，會不會被綁票了。而且方姓女子轉述警方說法：「載走哥哥的那一個人，前科累累，雖然有給我們看照片，但是我們不認識這個人」。

▲網友也呼應方姓女子抱怨右昌派出所的員警態度 。（圖／翻攝臉書）

方姓女子在臉書社團尋人，同時指控右昌派出所的員警態度不佳，網友也表述自己有類似體驗：「右昌派出所員警態度不好，很正常！我去報警做筆錄，還對我丟筆，跟同事報怨我影響他準時下班，現在員警真的很不行」。不過現在對家屬來說，員警態度已經不是重要的事情，能不能早點找到哥哥，才是最重要的事。