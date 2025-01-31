賓士C300北市忠烈祠前撞樹！門口儀隊如常交接　便衣軍人急衝出

記者張君豪／台北報導

31日8時35分左右，台北市中山區北安路忠烈祠前發生一起小客車自撞路旁人行道路樹事故，警方獲報到場處理，研判肇事駕駛張男（39歲）因路況不熟在該處發生自撞，造成賓士車右前車頭毀損，但張男太過緊張，面對警方詢問頻頻辯稱「不是我開車撞到的」，所幸警方調閱監視器並釐清目擊者證詞，確定張男是肇事駕駛。

▲賓士C300撞上北市忠烈祠路旁的人行道路樹。（圖／記者黃彥傑翻攝）

中山警方表示，8時35分許一輛白色賓士C300沿北安路東往西行經忠烈祠圓環時，車輛失控側滑，右前車頭撞擊忠烈祠旁人行道路樹而肇事。所幸駕駛張男並無受傷，酒測值為0，全案依車禍處理流程蒐證。唯張姓駕駛一開始稱並非自己駕車肇事，但路旁忠烈祠駐守憲兵目擊證稱：車禍後看到張男從駕駛座下車；還原現場車禍情況。

▲駕駛張姓男子疑似不熟路況肇事。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



這件事故就發生在忠烈祠前，雖當場發出重大聲響，但站在門口執行禮兵勤務的海軍儀隊完全不受任何影響，而是由駐守的便兵軍人協助處理，現場參觀民眾也站在賓士車旁，專注參觀儀隊交接。警方則藉此案例呼籲：行經圓環路段應減速慢行，以維護自身及其他用路人行車安全。





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