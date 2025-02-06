全球值得旅遊20城市　「台灣排11名」贏大阪、曼谷！網愣：好意外

▲台北排第11名。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

知名旅遊網站「Vacations & Travel」近日公布了一份由英國Euromonitor International（歐睿國際）調查的最新全球100個最值得旅遊城市排名，巴黎榮登榜首，而台北市則名列第11，超越了首爾、倫敦、杜拜、柏林、大阪和曼谷等地。對此，許多網友驚呼，「贏大阪、曼谷很意外」。

根據Euromonitor International的調查，這次評比選出了2025年最值得遊覽的100個城市。巴黎不僅奪得第一，還連續第四年被評為全球最佳旅遊目的地。前20名的亞洲城市，東京第3名、新加坡第9名、台北第11名、首爾第12名、大阪第16名、曼谷第17名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

歐睿國際的100大城市目的地指數綜合了多項標準，這些標準不僅反映了城市的個性，也展現了其對遊客的實用性。根據歐睿國際的「消費者之聲：生活方式調查」，疫情爆發後，旅客對健康和安全的關注成為首要考量。這份排名是根據六大關鍵因素對城市進行評估，包括經濟和商業表現、旅遊表現、旅遊基礎設施、旅遊政策與吸引力、健康與安全以及永續發展。

財經作家游庭皓轉發此文章，網友看到排名後驚呼「台北居然贏大阪、曼谷」、「先說沒貶低台北的意思，但體感上，曼谷國外遊客數量遠大於台北捏」、「我去排名後面的那些城市，到處都是觀光客啊」。

不過也有網友指出，YouTube上有很多日、韓網友來台灣旅遊拍vlog，大讚台灣人熱心善良、美食好吃，因此喜愛上台灣，並且會多次回訪。根據交通部觀光署113年1月-11月統計，來台灣的旅客，第一名是日本人，佔了16.8%，第二名是香港人，15.3%，第三名則是韓國人，12.6%。

▼來台旅客第一名是日本。（圖／翻攝自交通部觀光署）

