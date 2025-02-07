汪小菲讓巨蟹男＝渣男天花板？　網友掀起論戰！

▲王小菲（左）與妻子馬筱梅（右）。（圖／取自汪小菲微博 、mandy IG）

圖文／CTWANT

隨著汪小菲的乾弟夏健在網路上散布關於汪小菲為大S包機運送骨灰的謠言，引發了廣泛的關注與討論。小S更立馬在第一時間透過經紀人嚴正反擊，表示：「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責，一切由徐家和我老公Mike處理。現在竟然出現這種謊言說是汪小菲包機，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

汪小菲最近的舉動也讓巨蟹男的形象再次成為熱議焦點。許多網友紛紛上treads炎上巨蟹男，分享自身被巨蟹男殘害的經歷，提出了諸多負面評價，特別是「媽寶」、「愛劈腿」的形象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友指出，巨蟹男在家庭關係中，常常過度依賴母親，缺乏獨立性。他們在面對問題時，習慣性地尋求母親的意見或支持，導致伴侶感到被忽視或缺乏尊重。這種過度依賴母親的行為，使得他們在感情中難以承擔應有的責任，甚至在處理夫妻矛盾時，母親的介入讓問題更加複雜。以汪小菲為例，作為知名的巨蟹座男代表，他的情感生活一直備受關注。在與大S的婚姻中，曾多次傳出情緒失控的事件，讓人質疑其情緒管理能力。此外，離婚後的種種爭議，也讓人對其責任感產生懷疑。更有評論指出，汪小菲在處理婚姻問題時，頻繁與母親張蘭共同面對媒體，讓人質疑其是否過度依賴母親，被稱為「媽寶男」。

此外在婚內出軌也被網友評論是「巨蟹男」一貫的伎倆，被譽為中央空調，婚內或是在一段感情中腳踏多條船，喜歡同時曖昧多名女性，劈腿正宮也成為大家討論的話題，每個人都特別有感大S當初被劈的遭遇，網民更表示：「謝謝汪小菲讓巨蟹男徹底玩完了！好爽啊！」

延伸閱讀

▸ 一家6口共用毛巾 媽堅持「拒買衛生紙」吐真實原因：並不髒

▸ 大S猝逝／具俊曄突刪文「不讓惡人接觸孩子」 再發聲澄清：怕引起誤會

▸ 原始連結