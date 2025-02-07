2025東山碧軒寺迎佛祖暨遶境夜間回駕　感受重要民俗魅力

▲「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」活動，於2月6日（農曆正月初九）舉行回駕大典，7日凌晨0時7分起駕，恭送觀音佛祖「正二媽」返回東山碧軒寺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」活動，6日（農曆初九）舉行回駕大典，7日（初十）凌晨0時7分起駕，恭送觀音佛祖「正二媽」返回東山碧軒寺，為彰顯對民俗類無形文化資產高度重視，不論是清晨或深夜，市長黃偉哲都親自參與迎佛祖的送駕及回駕儀式，在迎請正二媽登轎安座後，恭送鑾轎啟程回駕。

文資處表示「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」歷史悠久，迄今（2025）已近2百年。每年定時定期舉行，迄今已為東山、白河地區一年一度重要的民俗盛會。每年農曆12月23日，信眾皆以徒步方式走古香路，越過重重山嶺，護送觀音佛祖「正二媽」回鑾碧雲寺過年；農曆正月初九當晚，再進行回駕大典，恭送「正二媽」下山，信眾一同行經山林、走過黑夜，迎接黎明與晨光，於正月初十回駕碧軒寺。鑒於其歷史性以及獨特之地方宗教與文化特色，於2011年獲文化部登錄為「重要民俗」。

本年度回駕大典於2月6日（四）深夜開始，從火山碧雲寺啟程，展開全程為23.4公里的路程。數千信眾匯集於碧雲寺，或手持「暗八香」，或挑「馬草擔」，或高舉火把，陪伴正二媽下山，7日賦歸東山碧軒寺。隊伍在漆黑的山間香路中行走，串成長排的信仰火炬，點亮漆黑山路，甚為壯觀。而離開山林，進入東山碧軒寺前，於莿桐崎、竹圍仔及中洲3地，會再分別進行具歷史淵源及在地特色的「換香」、「換花」與「換轎」之「三換」習俗。

市長黃偉哲表示，臺南市為文化首都，深具歷史、人文內涵，無形類民俗文化資產上，不論是市定民俗或重要民俗，數量皆為全臺之冠。「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」不僅為台南市登錄民俗，更是國家重要民俗，市府將全力支持、守護此一民俗。新的一年甫到來，市長也期盼在正二媽的庇佑下，所有市民朋友能有「蛇」有得。另外正二媽回駕東山後，從農曆2月2日到2月10日尚有「出巡十八重溪內」，誠摯邀請市民朋友參與，體會東山山區民眾的虔誠與熱情，也感受台南民間信仰的魅力與豐沛的生命力。