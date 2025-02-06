北投慈后宮遶境8日登場！警邀各宮廟陣頭簽「六大行動公約」

▲北投警方表示，遶境活動期間各宮廟陣頭應遵守六大公約。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投慈后宮一年一度的聖母文化節遶境將於2月8日登場，為確保遶境活動順利進行，北投分局特別召集各宮廟、陣頭及紅壇負責人，舉行「北投慈后宮慶典遶境座談會」，並共同簽署「優質宮廟、文化北投－6大目標行動公約」希望透過自主管理，維護宗教文化與地方秩序。

北投警方表示，遶境活動期間各宮廟陣頭應遵守六大公約，包括：

1. 各自主管理——宮廟負責維持自身隊伍秩序

2. 低環保噪音——降低炮竹聲響，減少對周邊居民影響

3. 零聚眾鬥毆——嚴禁任何鬥毆衝突，避免影響遶境活動

4. 交通要順暢——安排糾察員協助交通疏導，避免影響道路通行

5. 警民共協力——警方與廟方共同合作，確保活動安全進行

6. 社會真期待——透過自律與配合，展現遶境活動正向價值

此外，警方特別重申《組織犯罪條例》第3條及第4條規定，嚴禁幫派份子介入，並提醒各紅壇應依《台北市展演用臨時性建築物管理辦法》申請許可，避免違規。警方同時強調，遶境期間嚴禁提供毒品、攜帶殺傷性武器、違反刑事法令，以及禁止穿著幫派制服或展示幫派旗幟。

▲北投分局長李紹榆表示，將全力確保活動平和進行 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局長李紹榆表示，慈后宮遶境是北投區年度重要宗教盛事，警方將全力確保活動平和進行。他強調，遶境過程應保持市容整潔、降低噪音影響，並要求慈后宮主委及幹事建立遶境名冊，安排糾察員協助維持秩序，避免發生治安問題。

警方承諾將與廟方緊密合作，防範聚眾鬥毆及幫派份子趁機滋擾，共同守護本土宗教文化，讓遶境活動在安全與和諧的氛圍下順利進行。