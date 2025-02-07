快訊／職場霸凌鬧出人命再爆涉貪　勞動部謝宜容再延押2個月

▲謝宜容先因涉及職場霸凌釀成部屬尋短身亡，被檢方限制出境出海，後被查出涉嫌圖利而被羈押禁見。（圖／突發中心翻攝）

記者黃哲民／新北報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，被指任內涉職場霸凌、以致1位吳姓男部屬尋短身亡，謝被拔官送辦、限制出境出海，又被告發任內涉嫌圖利廠商，去年（2024年）12月被新北地檢署約談後聲押禁見獲准，因2個月押期將滿，經檢方聲請，新北地院昨（6日）開庭調查後，今裁定從本月（2月）11日起，延長羈押禁見2個月。

裁定理由指出，經法官訊問後，認為謝宜容本案羈押理由與必要性仍存在，因此裁定延押，並禁止接見、通信。

謝宜容被告發的圖利罪嫌，是在任內辦理辦公空間整修工程、視覺設計等標案時，涉給林姓廠商差別待遇，林姓廠商並涉邀其他廠商圍標，或向同業借牌投標，得標後「量身打造」符合謝宜容個人偏好的辦公空間風格。

據悉，謝宜容花費上百萬元為自己的分署長辦公室做美綠化，還涉挪用就業安定基金，在辦公室安裝約4萬元的軌道燈，全天候照明滿屋子她擺放的植栽，使分署電費暴增55萬元。此外，謝另涉挪用就業保險基金、就業安定基金採購的公務伴手禮，用於私人公關饋贈。

▲謝宜容擔任勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署長時，花大筆公帑美綠化自己辦公室。（圖／讀者提供）

本件圖利案情之所以曝光，源於去年11月4日，勞發署北分署1位吳姓男職員，被發現在辦公室尋短身亡，謝宜容挨轟涉及長期職場霸凌，她起初透過律師回應這起不幸事件「與本人領導管理風格無關」，勞動部最初調查報告，也稱謝對部屬的工作要求「目的良善」。

此舉引爆眾怒、輿論開始發酵，各種不利於謝宜容的消息陸續出爐，包括她常對下屬咆哮、情緒易失控，還強迫部屬在辦公室跑步，且她「後台極硬」，以致謝的2年任內，北分署離退人員高達81人，其中17人是主管職，高居5個分署之冠，分署上司勞發署卻坐視不理。

時任勞動部長何佩珊去年11月22日為此黯然請辭下台，在任僅187天，總統賴清德與行政院長卓榮泰也出面道歉，仍難滅火。勞動部隨即將謝宜容記2大過免職，並移送懲戒，多位相關主管也遭記過、調職等連坐處分。

▲勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，因任內涉貪污，去年（2024年）12月被移送新北地檢署複訊後聲押禁見獲准。（圖／記者黃哲民攝）

謝宜容請假神隱逾半個月後，以自錄影片公開道歉，鏡頭前哽咽自責「個人的言行領導方式管理方式溝通方式，造成這樣悲痛的事情」、「向輕生離開的同仁表達對不起，我沒有及時發現給予協助」、「鄭重地跟家屬抱歉，對不起，我沒有保護好你們的孩子」等語。

不過撻伐謝宜容的聲浪未平息，新北檢相驗吳男遺體後，主動分案調查謝有無過失致死等瀆職責任，並隨即到勞動部與北分署調取資料、限制謝出境出海，但調查出現驚人轉折，加上有民代告發爆料，全案改朝《貪污治罪條例》等罪嫌偵辦。

新北檢去年12月10日指揮調查局新北市調查處，同步搜索北分署等22個處所，約談謝宜容等23人，漏夜複訊後，隔天（11日）以謝涉犯圖利、侵占公有財物等罪嫌，且有逃亡、勾串滅證之虞聲押禁見，新北院開庭調查後裁准。

至於同時被約談的其餘22人中，包括林姓廠商等12人列為被告，檢方訊後諭知各交保3萬元到18萬元。因謝宜容押期將滿，新北檢聲請延長羈押禁見，新北院6日下午2點提訊謝宜容召開延押庭，調查後做出裁定。

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