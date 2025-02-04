霸凌又爆貪瀆！謝宜容羈押期限將滿　檢方不排除本週聲請延押

▲去年謝宜容被爆出職場霸凌疑雲，其涉貪醜聞也隨之被揭開。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署（北分署）前分署長謝宜容，因涉嫌貪瀆及圖利廠商，目前仍遭羈押禁見。該案起因於北分署吳姓公務員疑似遭職場霸凌輕生，引發社會關注，進而牽連出政府機關內部的貪瀆醜聞。隨著謝宜容羈押期限將屆滿，檢方考量案情仍待釐清，不排除在本週內聲請延押，以進一步調查涉案細節。

去年11月，北分署吳姓公務員輕生，輿論壓力下，新北地檢署迅速介入調查，不僅揭發政府機關內部的職場霸凌問題，還進一步查出前分署長謝宜容涉嫌違法採購，圖利特定廠商。檢調單位掌握關鍵證據後，於去年（2024）12月10日展開大規模行動，兵分22路搜索相關單位，並約談謝宜容等23人。

調查發現，謝宜容疑似透過圍標或借用他人名義，使特定廠商得標北分署的辦公空間整修與視覺設計標案，並為自己「量身打造」辦公環境。此外，她還被控挪用就業保險基金及就業安定基金的經費，以採購禮品作為私人公關用途。種種不法行徑，令外界譁然。

因案情重大，檢方去年12月11日向法院聲請羈押禁見謝宜容，並獲法院裁准。根據《刑事訴訟法》規定，被告羈押期限屆滿前5天，檢方可聲請延長羈押，以利偵辦。由於謝宜容的羈押期限將於2月10日到期，檢方目前正評估是否聲請延押兩個月，以防止滅證、勾串共犯或逃亡風險。

此外，除了謝宜容案，前勞動部長許銘春也因遭檢舉涉嫌挪用公帑辦理演唱會，成為調查焦點之一。目前北檢仍在調閱相關資料，尚未傳喚許銘春或借提謝宜容，但外界關注該案是否會牽連更高層官員。

隨著調查深入，此案已不單純是北分署內部的管理問題，更暴露出政府機關在職場文化與採購制度上的漏洞。檢方是否會進一步擴大偵辦範圍，並查出更多內幕，仍有待觀察。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980



更多鏡週刊報導

謝宜容霸凌案重啟調查大逆轉 游盈隆：政府史上首次認錯值得鼓勵

涉霸凌、濫用公款貪汙案 法官裁定謝宜容收押禁見

勞動部調查證實謝宜容霸凌 輕生公務員曾說：交不出報告就自我了斷