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彰化這條路200ｍ有18個「慢」字！網譏「慢慢巷」...公所回應了

記者唐詠絮／彰化報導

一定要「慢」！彰化縣伸港鄉中華路一段短短200公尺路段近日重鋪柏油後，出現18個「慢」字，附近民眾笑噴，應該要將路名改為「慢慢巷」，密度之高引起縣議員賴清美關注。賴清美表示，該路段位於中興路與中山東路之間，除了密集的「慢」字，還有配合巷弄岔路所畫的T字標線，令人印象深刻。

▲彰化伸港鄉驚現200公尺標18個慢字。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化伸港鄉驚現200公尺標18個慢字。（圖／記者唐詠絮攝）

伸港鄉公所則澄清，此舉並非刻意為之，而是「復舊」工程，建設課長廖健宇解釋，該路段僅約6米寬，巷弄眾多且視線容易受阻，無法設置號誌。因此，為提醒用路人減速慢行，在每個巷口劃設T字標線並搭配「慢」字，與先前舊有路面上的標線數量相近，原本就有14個「慢」字，部分已遭磨損字體淡化。

▲彰化伸港鄉驚現200公尺標18個慢字。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化伸港鄉驚現200公尺標18個慢字。（圖／記者唐詠絮攝）

廖健宇強調，重鋪柏油後，重新劃設18個「慢」字，旨在恢復原狀並提升用路安全。由於該路段位於市區，巷道狹窄且出入頻繁，希望藉此提高用路人的警覺性。

然而，部分民眾認為，市區道路速限本應不超過30公里，過多的「慢」字恐造成視覺疲勞，效果有限；也有騎士說，走20公尺就看到左右兩側就看到有8個慢字，但這樣恐容易造成機車打滑，甚至也有居民笑稱，很適合用來玩跳格子，不過附近住戶普遍認為，用路人若缺乏安全意識，即使標示再多「慢」字，也可能視而不見。

儘管如此，鄉公所仍堅持「復舊」的必要性，希望透過醒目的標示，提醒用路人注意路況，保障行車安全，並呼籲民眾配合遵守交通規則，共同維護交通秩序。

▲彰化伸港鄉驚現200公尺標18個慢字。（圖／賴清美提供）

▲彰化伸港鄉驚現200公尺標18個慢字。（圖／賴清美議員提供）

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