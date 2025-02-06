積極發展AI應用及評測規範　卓榮泰：提供國人更便捷安全服務

▲行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

數位發展部今（6日）在行政院會說明「公務機關使用生成式AI相關管理規範」，院長卓榮泰在聽取報告後表示，為推動台灣進入AI全面應用時代，請各部會以數發部「AI產品與系統評測中心」為基礎，並參考「公部門人工智慧應用參考手冊」和善用「政府語言模型試用環境」，研議資料治理，發展相關AI應用及評測規範，讓政府能提供民眾更便捷、準確、安全的服務。

卓榮泰提到，行政院已宣布公務機關立即全面禁用DeepSeek AI 服務，公立大學及研究機構有使用需求者，可依照規定報准核可，採取必要管制措施後再行使用；中央目的事業主管機關，應督導「資通安全管理法」所明定的關鍵基礎設施提供者，以及政府捐助之財團法人比照辦理，以確保國家資通安全。

卓榮泰進一步說，為因應新型態數位服務延伸之新興資安風險，請數發部代辦院函，行文各公務機關，再次重申各公務機關須遵循「危害國家資通安全產品限制使用原則」，公務用的資通訊產品（含軟體、硬體及服務）一律不得使用大陸廠牌，亦不得安裝非公務用軟體。至於教學及研究場域，由教育部及國家科學與技術委員會另行討論規範。

針對民間部分，卓榮泰則請數發部、國科會進一步使用與國際接軌的評測工具，將根據評測結果提出相關風險示警。卓強調，上述所稱的管理規範，必須更加精準、積極且合理有效，請吳誠文政務委員召開跨部會會議，研議合理的治理原則。