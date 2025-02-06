　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

年報酬100%！整復中心騙加盟吸金破億　無良負責人被起訴

▲▼台中地院,司法大廈,地檢署,台中地檢署,法官（圖／記者許權毅攝）

▲台中又爆吸金案，檢方今起訴酸痛皇連鎖整復中心林姓負責人。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

又爆吸金案！台中酸痛皇連鎖整復中心遭檢方查出以年報酬率42.86%到100%的驚人分紅吸引加盟主，還利用慈善活動包裝，誘騙民眾投資，吸金1億2000萬元，結果讓許多投資人血本無歸，檢調去年6月發動搜索，今偵結。檢察官依以違反銀行法、公司法、商業會計法及刑法等多項罪名，將林姓女負責人以及盧姓員工提起公訴，並聲請沒收不法所得。

檢方調查，開設「酸痛皇連鎖整復中心」（後改名為「雙通皇植萃調理保健中心」），地點位在台中市南屯區，打著「獨特調理精油與保健手法」的旗號，並多次與民間中醫師合作，在全台各地舉辦免費義診，營造熱心公益的企業形象，藉此提升知名度與信任感。同時在臉書、網路和平面媒體上大肆宣傳，吸引目光。

檢調發現，林女等人設計了一套「委託經營加盟合約」，聲稱投資人只需支付100萬到120萬的加盟金，完全不用參與店面經營，也不需承擔任何營運風險，還保證退出時會全額返還加盟金，並提供年報酬率高達42.86%到100%的驚人分紅，吸引許多人投入資金，還有人誤信砸錢到台南開分店。

檢調統計，林女等人在短短2年就吸金1億2030萬元，卻僅支付1324萬1201元的紅利後，便無力償還餘款，讓投資人求償無門，損失慘重。

但為了取信投資人，林女指示盧姓員工利用吸金款項為福玥公司虛偽增資，企圖掩蓋事實真相。檢調單位在今年6月18日搜索福玥公司等8個地點，查扣了109份委託經營加盟合約書，以及紅利發放明細表等關鍵證據。

檢察官依據調查結果，以違反銀行法、公司法、商業會計法及刑法等多項罪名，對林女與盧姓員工提起公訴，並聲請沒收不法所得。檢調也提醒民眾，投資需謹慎，切勿輕信高報酬的投資方案，以免遭受詐騙損失慘重，並呼籲如有類似受害經驗，請儘速向相關單位報案，以維護自身權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
又撈獲2袋屍塊！　兇嫌4小時內12度進出家門
25歲女師樓梯激戰人夫！　還大玩3P、SM
快訊／3縣市大雨特報！　一路下到晚上
館長「掏一大疊鈔票」買爆路易莎！影片吸百萬觀看
知名金峰魯肉飯一切為二「拉半邊鐵門」　里長曝房東想法
高雄女遭分屍前最後身影曝　僅找到腳掌、內臟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄女遭碎屍棄水溝　又撈獲2袋屍塊！兇嫌4小時12度進出家門

台中2工人跌落6樓鷹架釀1死1傷　勞檢處勒令停工最高罰30萬

重返現場尋2死真相！遠東紡織廠爆炸　廠方陪檢警重回事發地

台東1月「詐騙案金額近億元」　 最大筆是假投資逾2000萬

女病患私密部位除毛　男醫竟讓正妹美容師操刀！3人下場曝

法國旅客遊九份...行李放公車人卻擠不上　瑞芳警3hrs火速尋回

25歲女師樓梯間戰人夫！互傳性愛照還找3P　要賠正宮45萬

「我要脫褲子」男假冒護理師騷擾女網友　耕莘醫院提告

高雄女遭殺害！分屍前最後身影曝　疑魚群啃噬...僅剩腳掌、內臟

澎湖跨海大橋驚傳落海！空車詭停橋上　39歲男失聯搜救中

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

大S回來了...骨灰安置家中！　小S證實「不會幫熙媛辦告別式」

川普宣告美國將「接管加薩走廊」：我們會好好經營它

汪小菲憶大S喊「老婆我好想你」 被罵「裝」認錯：謝謝你愛熙媛

高雄女遭碎屍棄水溝　又撈獲2袋屍塊！兇嫌4小時12度進出家門

台中2工人跌落6樓鷹架釀1死1傷　勞檢處勒令停工最高罰30萬

重返現場尋2死真相！遠東紡織廠爆炸　廠方陪檢警重回事發地

台東1月「詐騙案金額近億元」　 最大筆是假投資逾2000萬

女病患私密部位除毛　男醫竟讓正妹美容師操刀！3人下場曝

法國旅客遊九份...行李放公車人卻擠不上　瑞芳警3hrs火速尋回

25歲女師樓梯間戰人夫！互傳性愛照還找3P　要賠正宮45萬

「我要脫褲子」男假冒護理師騷擾女網友　耕莘醫院提告

高雄女遭殺害！分屍前最後身影曝　疑魚群啃噬...僅剩腳掌、內臟

澎湖跨海大橋驚傳落海！空車詭停橋上　39歲男失聯搜救中

政院發函問北市府「媒體稱有手語翻譯」　柳采葳酸：不會上網查？

Gucci創意總監閃電離職了！「兩年快閃」新季大秀將由團隊扛下設計

申請手語翻譯竟被酸　行政院遺憾：在野黨明知預算用途仍刪除

曾豪駒奪冠榮耀時刻忍淚不哭　高志綱曝學長真實狀況

南韓國防外交等部屏蔽DeepSeek　陸：中國政府從沒要求違法蒐集數據

黃西田36歲愛女臨時缺席活動　認了「3天前感染A流」現況曝光！　

蔡亘晏醫院拍戲染A流「高燒40度」躺平3天　自費1800打流感點滴！

爆炸釀2死多傷！楊文科稱廠商「重視維護保養」　同廠房6年已5起火災

aespa師妹團Hearts2Hearts「8成員超美神顏」　最小14歲

首屆普仁大太陽成長營　靈鷲山慈善基金會點燃青春潛能

汪小菲「立深情人設」舊愛張穎穎怒了　幫大S講話：苦難都是他造成的！

社會熱門新聞

10歲女兒車上嘔吐！竹科失業父猛踹　超狠畫面曝

遠東紡織廠氣爆！當班主管開門秒遭炸　臟器外露亡

外送茶頭牌女6小時狂接5組客超夯

竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸　2死14傷

竹聯幫前幫主黃少岑過世　劉振南繼任幫主

即／彰化救護車、轎車對撞！失控衝進鞋店

即／高雄水溝驚見屍塊殘肢　失蹤女慘遭分屍

遠東化纖廠鍋爐爆炸　2死均台籍

台中工地鷹架2工人6樓跌落　18歲男搶救身亡

快訊／遠東紡織廠氣爆2死14傷！名單曝光

遠東氣爆2死！家屬悲認殘破身軀

北市貴族幼兒園爆虐童　家長看影像怒告

即／遠東紡織廠勒令停工！職安署：動工就送辦

女大生狂戀超帥教師！騷擾6年下場慘

更多熱門

相關新聞

「斷電打詐」沒用？緬甸改跟寮國買電

「斷電打詐」沒用？緬甸改跟寮國買電

泰國5日切斷緬甸境內多地的電力供應，包含KK園區（Shwe Kokko）所在的苗瓦迪地區（Myawaddy），企圖打擊詐騙集團。但根據消息人士與居民說法，此舉影響可能相當有限，因為詐騙集團早已準備好備用發電機與太陽能系統，地方政府甚至改跟寮國採買電力供應。

「玉米」林昱珉台東宣導反詐！

「玉米」林昱珉台東宣導反詐！

他急匯款200萬賺大錢！警苦勸無效　聯手女兒到場揭騙局

他急匯款200萬賺大錢！警苦勸無效　聯手女兒到場揭騙局

內埔警到府阻詐　及時破解求職詐騙

內埔警到府阻詐　及時破解求職詐騙

KK園區斷電　泰國切斷「緬甸邊境5地」電力

KK園區斷電　泰國切斷「緬甸邊境5地」電力

關鍵字：

吸金詐騙酸痛皇雙通皇

讀者迴響

熱門新聞

瘋傳大S骨灰包機返台是汪小菲付錢　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

剛果監獄暴動　160女囚遭性侵後活活燒死

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

10歲女兒車上嘔吐！竹科失業父猛踹　超狠畫面曝

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」

詹惟中突現身大S家豪宅樓下

大S不辦告別式！

遠東紡織廠氣爆！當班主管開門秒遭炸　臟器外露亡

小S親回應包機！張蘭直播遭嗆「沒一句實話」

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光

外送茶頭牌女6小時狂接5組客超夯

更多

最夯影音

更多

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面