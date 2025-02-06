年報酬100%！整復中心騙加盟吸金破億　無良負責人被起訴

▲台中又爆吸金案，檢方今起訴酸痛皇連鎖整復中心林姓負責人。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

又爆吸金案！台中酸痛皇連鎖整復中心遭檢方查出以年報酬率42.86%到100%的驚人分紅吸引加盟主，還利用慈善活動包裝，誘騙民眾投資，吸金1億2000萬元，結果讓許多投資人血本無歸，檢調去年6月發動搜索，今偵結。檢察官依以違反銀行法、公司法、商業會計法及刑法等多項罪名，將林姓女負責人以及盧姓員工提起公訴，並聲請沒收不法所得。

檢方調查，開設「酸痛皇連鎖整復中心」（後改名為「雙通皇植萃調理保健中心」），地點位在台中市南屯區，打著「獨特調理精油與保健手法」的旗號，並多次與民間中醫師合作，在全台各地舉辦免費義診，營造熱心公益的企業形象，藉此提升知名度與信任感。同時在臉書、網路和平面媒體上大肆宣傳，吸引目光。

檢調發現，林女等人設計了一套「委託經營加盟合約」，聲稱投資人只需支付100萬到120萬的加盟金，完全不用參與店面經營，也不需承擔任何營運風險，還保證退出時會全額返還加盟金，並提供年報酬率高達42.86%到100%的驚人分紅，吸引許多人投入資金，還有人誤信砸錢到台南開分店。

檢調統計，林女等人在短短2年就吸金1億2030萬元，卻僅支付1324萬1201元的紅利後，便無力償還餘款，讓投資人求償無門，損失慘重。

但為了取信投資人，林女指示盧姓員工利用吸金款項為福玥公司虛偽增資，企圖掩蓋事實真相。檢調單位在今年6月18日搜索福玥公司等8個地點，查扣了109份委託經營加盟合約書，以及紅利發放明細表等關鍵證據。

檢察官依據調查結果，以違反銀行法、公司法、商業會計法及刑法等多項罪名，對林女與盧姓員工提起公訴，並聲請沒收不法所得。檢調也提醒民眾，投資需謹慎，切勿輕信高報酬的投資方案，以免遭受詐騙損失慘重，並呼籲如有類似受害經驗，請儘速向相關單位報案，以維護自身權益。