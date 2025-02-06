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「玉米」林昱珉宣導反詐！提醒民眾別信「高薪、輕鬆」話術

▲饒慶鈴攜手金牌投手林昱珉，一同宣示打擊詐騙的決心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府舉辦「投打對決、三振詐騙」防詐記者會，邀請金牌投手林昱珉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為響應內政部警政署「165打詐儀錶板」，強化全民防詐意識，台東縣政府6日舉辦「投打對決、三振詐騙」防詐記者會。縣長饒慶鈴與警察局長蔡燕明共同主持，並特別邀請2024世界棒球12強賽金牌投手、台東子弟林昱珉，一同宣示打擊詐騙的決心。

▲饒慶鈴攜手金牌投手林昱珉，一同宣示打擊詐騙的決心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴表示，詐騙無分年齡，從早年的「猜猜我是誰」、「爸，我出車禍了」電話詐騙，到近期頻傳的「海外求職詐騙」，皆需特別提高警覺。她提醒民眾，海外求職時務必謹慎查證，切勿輕信不實廣告，以免誤墜詐騙陷阱。此外，台東也發生多起「網路交友愛情詐騙」、「LINE群組投資詐騙」等案件，近期台中更破獲以高額不動產為誘餌的詐騙案。呼籲民眾平日可多關注「165打詐儀錶板」、新聞報導及警察局製作的反詐影片，適時更新防詐資訊，提高自我防範能力。

警察局長蔡燕明說明，台東縣去(113)年共發生809件詐騙案件，其中「假投資」詐騙占比近三成，財損金額也以此類型最高；然而，相較於本島其他縣市，台東縣的受理案件數及財損金額均為最低。今年1月詐騙案件數達84件，其中「假投資」詐騙22件，占比26.19%；該月詐騙財損總額達9,493萬餘元，其中「假投資」詐騙占6,892萬餘元，佔比高達72.6%。警方將持續加強打詐與宣導，並希望透過林昱珉的影響力，提升民眾對詐騙手法的辨識能力，減少受害機率。

▲饒慶鈴攜手金牌投手林昱珉，一同宣示打擊詐騙的決心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

金牌投手林昱珉分享，經常在新聞上看到詐騙集團以「高薪、輕鬆」等話術，誘騙求職者至海外工作，抵達後卻遭受威脅並被迫從事詐騙行為。他以自身為例，指出自己追逐美國職棒大聯盟夢想，實際上也是一種「海外求職」，但他深知成功無捷徑，唯有透過不斷訓練與努力才能站穩腳步。他提醒民眾求職時應提高警覺，不要被不實待遇所誘惑，謹記「天下沒有白吃的午餐」。

記者會中饒慶鈴感謝林昱珉親自出席，並透過知名度與自身影響力推廣防詐觀念，讓大家更關注打詐記者會，提升縣民的防詐意識，並祝福他旅美期間一切順利，在職棒生涯中不斷突破，為國爭光。

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