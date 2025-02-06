婚前一個月　準婆婆突「討衣櫃+月繳5000元」！她斬婚：母子早計畫

▲原PO果斷拒絕婚約。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，原本預定下個月結婚，婚事也準備得差不多了，不過日前跟未來婆婆吃飯時，突然被要求實行古禮，並且搬進婆家住之後，每個月要上繳5000元，因為「使用者付費」，這與之前說好的完全不同，而男友的回覆讓她更心寒，最終決定放棄這段婚姻，對此，網友喊恭喜「謝謝他們結婚前就不演了」。

女網友在Dcard發文，原本已經預定下個月訂婚、結婚，也通知親友們了。然而，小年夜的前一晚和未來婆婆吃晚餐，一坐下婆婆就開口要衣櫃，說是古時候禮俗，還要求她嫁進來後每月繳5000元，稱這是「使用者付費」，這讓她非常傻眼，因為雙方家長見面談婚事時，已經說好不走古禮，一切從簡。

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回家途中，男友表示「跟媽媽說要4000元就好，不知道為什麼變5000元」，她才驚覺母子倆早就計畫好一切，「收入七八萬的人在計較另一半有沒有白住他家，我一個月薪水扣完不到三萬塊，再者，使用者付費家裡就不用做什麼嗎？我要吃什麼都有嗎？這麼計較還跟我說生活本來就很現實這種話」。

面對這樣的婆家，父母也支持她「一切暫緩」、「不嫁也罷」，讓她果斷決定寧可單身，「今天會因為錢的事在計較，我想之後也不可能幸福」。

貼文曝光，網友恭喜她，至少在婚前看清，「婚前喊卡的不少，千萬不要為了面子硬結婚，男的也扛不住他媽，這種遲早要離婚的不結也好」、「這是一頓非常有價值的飯，真心不騙」、「結婚前發現真的一切好說」、「其實妳應該慶幸婚前看清他們，一旦結婚，住一起了，紛爭會更多，再加上妳男友無能，妳會更辛苦，更悔不當初」。

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