已婚比單身快樂！科學家曝最新研究：是真的

▲研究指出，已婚人士的生活滿意度高於單身人士。（示意圖／VCG）



記者楊庭蒝／綜合報導

一項針對全球 65 個國家的研究顯示，結婚或處於穩定感情關係中的人，平均而言，生活滿意度明顯高於單身人士。研究人員指出，婚姻不僅能帶來歸屬感，還能促進健康習慣，進一步提升幸福感。

這項研究由 英國安格利亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）教授 Viren Swami 領導，分析了近 57,000 名來自英國、美國、法國、義大利、日本和泰國 等多國的受訪者數據，並調查他們對生活的滿意程度，包括是否認為生活接近理想、如果重新來過是否會有很大改變，以及是否已經獲得人生中最重要的事物。

根據外媒報導，研究發現，已婚或處於穩定關係中的人，對於生活的滿意度顯著高於單身人士，而那些財務穩定的人則表現出更高的幸福感。此外，研究指出，45 歲以上的中老年人在生活滿意度上略高於年輕人，但年齡對幸福感的影響幅度不大。

Swami 教授表示：「婚姻或穩定感情關係能讓人感到被關愛與重視，這對幸福感至關重要。」他補充道，感情關係中的伴侶不僅會通過浪漫舉動如準備餐點等方式帶來滿足感，還會鼓勵彼此採取健康的生活習慣，例如健康飲食、運動或及時就醫，這些行為都能降低疾病風險，提升生活質量。

研究也指出，婚姻生活有助於拓展社交圈，因為伴侶間的朋友與家人往往會互相交流，這種社群歸屬感進一步提高了生活的滿足感。特別是在新冠疫情高峰期，由於封鎖措施，許多人更依賴親密關係中的另一半，這或許使感情狀態對幸福感的影響更為明顯。

值得注意的是，財務穩定仍是影響幸福感的關鍵因素。研究顯示，儘管受過中等教育或以上的人生活滿意度略高，但財務安全感是影響整體幸福感的主要條件之一。

該研究發表於知名學術期刊《 PLOS One 》。 Swami 教授總結道：「年長者通常更能理解什麼讓自己感到快樂，並有更多時間實現這些目標，同時他們的財務穩定性也通常較高，這對提升幸福感至關重要。」

