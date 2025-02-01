　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

已婚比單身快樂！科學家曝最新研究：是真的

▲▼日本結婚。（示意圖／VCG）

▲研究指出，已婚人士的生活滿意度高於單身人士。（示意圖／VCG）

記者楊庭蒝／綜合報導

一項針對全球 65 個國家的研究顯示，結婚或處於穩定感情關係中的人，平均而言，生活滿意度明顯高於單身人士。研究人員指出，婚姻不僅能帶來歸屬感，還能促進健康習慣，進一步提升幸福感。

這項研究由 英國安格利亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）教授 Viren Swami 領導，分析了近 57,000 名來自英國、美國、法國、義大利、日本和泰國 等多國的受訪者數據，並調查他們對生活的滿意程度，包括是否認為生活接近理想、如果重新來過是否會有很大改變，以及是否已經獲得人生中最重要的事物。

根據外媒報導，研究發現，已婚或處於穩定關係中的人，對於生活的滿意度顯著高於單身人士，而那些財務穩定的人則表現出更高的幸福感。此外，研究指出，45 歲以上的中老年人在生活滿意度上略高於年輕人，但年齡對幸福感的影響幅度不大。

Swami 教授表示：「婚姻或穩定感情關係能讓人感到被關愛與重視，這對幸福感至關重要。」他補充道，感情關係中的伴侶不僅會通過浪漫舉動如準備餐點等方式帶來滿足感，還會鼓勵彼此採取健康的生活習慣，例如健康飲食、運動或及時就醫，這些行為都能降低疾病風險，提升生活質量。

研究也指出，婚姻生活有助於拓展社交圈，因為伴侶間的朋友與家人往往會互相交流，這種社群歸屬感進一步提高了生活的滿足感。特別是在新冠疫情高峰期，由於封鎖措施，許多人更依賴親密關係中的另一半，這或許使感情狀態對幸福感的影響更為明顯。

值得注意的是，財務穩定仍是影響幸福感的關鍵因素。研究顯示，儘管受過中等教育或以上的人生活滿意度略高，但財務安全感是影響整體幸福感的主要條件之一。

該研究發表於知名學術期刊《 PLOS One 》。 Swami 教授總結道：「年長者通常更能理解什麼讓自己感到快樂，並有更多時間實現這些目標，同時他們的財務穩定性也通常較高，這對提升幸福感至關重要。」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／大甲鎮瀾宮國運籤抽中「中下籤」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

已婚比單身快樂！科學家曝最新研究：是真的

DeepSeek用戶個資處理引疑慮　南韓：將詢問官方

27歲男師加畢業生好友！傳露骨性暗示「誘惑裸聊」　被揭發下場慘了

快訊／美國白宮官員：川普將在白宮會見黃仁勳

環太平洋狂震！印尼亞齊近海發生6.2極淺層地震

美國中東特使訪加薩走廊　估計重建恐需10至15年

15歲女兒狂發TikTok！　老爸「很反感」竟當街開槍斃了她

家裡到處綠綠的「竟然真的被劈腿」　人妻一看老公手機崩潰

加勒比海驚現「幽靈船」！船上塞13具腐爛遺體　無人駕駛海上漂

時間軸曝光！塔台才剛警告2機就相撞　無線電狂喊：撞擊撞擊撞擊

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

【誰敢碰本喵！】好奇嫩嬰玩貓貓的尾巴　牠不爽竟直接一腳踹開XD

【你覺得好就好】4歲小孩分辨「事實與觀點」邏輯超清晰！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

【鏡子屋迷路記】找到好友直奔 下秒撞上鏡子XD

已婚比單身快樂！科學家曝最新研究：是真的

DeepSeek用戶個資處理引疑慮　南韓：將詢問官方

27歲男師加畢業生好友！傳露骨性暗示「誘惑裸聊」　被揭發下場慘了

快訊／美國白宮官員：川普將在白宮會見黃仁勳

環太平洋狂震！印尼亞齊近海發生6.2極淺層地震

美國中東特使訪加薩走廊　估計重建恐需10至15年

15歲女兒狂發TikTok！　老爸「很反感」竟當街開槍斃了她

家裡到處綠綠的「竟然真的被劈腿」　人妻一看老公手機崩潰

加勒比海驚現「幽靈船」！船上塞13具腐爛遺體　無人駕駛海上漂

時間軸曝光！塔台才剛警告2機就相撞　無線電狂喊：撞擊撞擊撞擊

強冷空氣也開工！　專家曝「開工日」激凍：有機會挑戰寒流

1縣市大雨特報！明晚轉涼　「開工日」強烈冷氣團探10℃

快訊／05:18台南東山規模3.3地震　最大震度2級

已婚比單身快樂！科學家曝最新研究：是真的

銀行推金融教育從小學起　愛沙尼亞逾45校生搶學理財

Lexus「品牌旗艦房車LS」正式退出英國市場！35年銷售歷史落幕

DeepSeek用戶個資處理引疑慮　南韓：將詢問官方

初五迎財神！10大人氣財神廟統整　領錢母、法扇「送窮」

孫子肚子痛！阿伯高鐵求藥遭拒「怒嗆列車長」　班次延誤乘客傻眼

醫揭密「6大長壽食物」　女性每日喝綠茶可降低30%死亡風險

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

國際熱門新聞

15歲女兒狂發TikTok被爸爸開槍射死

快訊／白宮：川普將在白宮會見黃仁勳

環太平洋狂震！印尼6.2極淺層地震

美航乘客「屍體被綁在椅子上」！

家裡到處綠綠的「竟然真的被劈腿」

柬童討生活會16種語言爆紅　現況曝

美航撞黑鷹！航管員狂喊「撞擊」　驚悚音訊曝

36歲人妻懷第20個孩子　周末得洗10次衣服

加勒比海驚現「幽靈船」！塞13具腐爛遺體

女護士下體磨蹭「男病患頭部」！猥褻拍片

27歲男師和畢業生傳露骨性暗示「誘裸聊」

DeepSeek用戶個資疑慮　南韓將問官方

美航空難67死　薩利機長點出2關鍵

台女在大馬駕車　失控逆向撞死人

更多熱門

相關新聞

胖子福音！美發明「減肥疫苗」　大吃也能瘦

胖子福音！美發明「減肥疫苗」　大吃也能瘦

過年暴吃怕發福？美國一個研究團隊就研發出一款新的「減肥疫苗」，與過往降低食慾、增加飽足感的方式不同，這款新疫苗是靠著降低身體的發炎指數，使身體不容易囤積脂肪，從根本解決發胖的因素。不過這項疫苗目前僅對小鼠進行試驗，尚不清楚疫苗在人類身上的具體效果以及是否會帶來其他副作用。

過年「10大拷問」白眼狂翻！專家1招懂聊天

過年「10大拷問」白眼狂翻！專家1招懂聊天

富豪男5妻9子！最多腳踏20船　持續徵老婆

富豪男5妻9子！最多腳踏20船　持續徵老婆

咖啡「最佳飲用時間」曝！　研究：有效降低死亡風險

咖啡「最佳飲用時間」曝！　研究：有效降低死亡風險

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

關鍵字：

幸福感研究婚姻生活滿意度已婚單身

讀者迴響

熱門新聞

台中燒肉店員：3移工烤牛五花玩火釀災

護理師走春遇死劫！家屬控後車60加速到110

找到了！高雄男失蹤5天棄屍屏東滿州

大甲鎮瀾宮國運籤抽中「中下籤」

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

初四迎財神！7大地雷一次看

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

即／彰化惡火再添1死　一家四口母宣不治

15歲女兒狂發TikTok被爸爸開槍射死

「G級美妝網紅」宣布下海！AV達人見照：長不一樣

同一天「開出威力彩、大樂透二獎」　大票人湧入屏東彩券行

楊梅車禍家屬「想了解警消作為」引議

彰化女初三外出失蹤！陳屍八堡二圳下游

晚婚但會很幸福三大星座！

韓劇根本真媒婆！假戲真做夫妻檔有12對

更多

最夯影音

更多

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面