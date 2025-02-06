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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中施壓要南非迫遷我代表處　美議員籲踢出貿易清單、國務卿退外長會議

▲▼ 共和黨籍參議員魯比歐,Marco Rubio。（圖／路透社）

▲美國國務卿魯比歐。（圖／路透社）

記者杜冠霖／台北報導

南非媒體近日報導，南非第二大政黨「民主聯盟」聯邦主席因訪台而遭中國制裁，南非政府繼續加大對台施壓，已要求台灣代表處在今年3月底前遷出首都。讓美國共和黨籍聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）議要以AGOA（非洲成長與機會法案）為手段，「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」也表示，南非應與台灣站在一起。受土地政策影響，美國對南非態度日趨強硬，國務卿魯比歐今（6日）也宣布，將不出席南非G20外長會議。

近期南非第二大黨「民主聯盟」（DA）聯邦主席梅爾（Ivan Meyer）因來台訪問，遭中國政府宣布制裁，南非政府則再度要求我駐處限期遷出首都，要求更名降級為「貿易辦事處」。對此，外交部指出，外交部長林佳龍於接獲外館通報後，第一時間再度召集應變小組討論因應方式，並在年假期間與國內外相關同仁隨時保持聯繫，同時也指示亞非司司長賀忠義立即召見南非新任駐台代表Zakhele Mnisi，並表達我政府嚴正關切。

外交部強調，我政府對於不接受南非政府片面違反雙邊協議的立場不變，也會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通；後續將視南非政府回應，同時依據我方相關規畫，決定因應方式。相關進展也會適時向全體國人及媒體朋友們說明。

而美國參議員布蕾波恩日前指出，如果南非與中國合作霸凌台灣，美國必須考慮到其嚴重後果，「美國必須與台灣站在一起，並與南非站在一起。」美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」也強調，南非作為民主憲政國家，應該與台灣站在一起反對中國共產黨，並保留台灣在普利托利亞的代表處。

因土地政策，美國對南非態度日趨強硬，而南非2月20日至21日將在首都約翰尼斯堡舉辦G20外交部長會議。美國國務卿魯比歐則表示，將不出席南非G20外長會議。魯比歐指出，南非正在做非常糟糕的事，徵用私人財產，利用G20促進團結、平等和永續發展。換句話說，就是DEI(多元、平等和包容性)和氣候變遷。

魯比歐強調，自己的工作是促進美國國家利益，而不是浪費納稅人的錢或縱容反美主義。
 

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