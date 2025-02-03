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遭美國務卿批評為「流氓國家」！北韓發表談話洩憤：你們才是無賴

▲▼美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國川普政府今年1月上台後，其國務卿盧比歐（Marco Rubio）在接受媒體專訪時，稱北韓（朝鮮）為「流氓國家」，此舉再度引發北韓強烈不滿。北韓外務省對此痛批，美國才是全球最缺德的流氓國家，毫無批評其他國家的資格。

根據北韓官媒《朝中社》今（3）日報導，北韓外務省發言人昨（2）日針對美國國務卿盧比歐的說法發表一篇標題為「世界上最為無賴的國家，沒有資格批評其他國家」的談話，指出爐比歐近日在接受美國國內媒體人專訪時條列出川普政府的對外政策，豈料卻將北韓稱呼為流氓國家。

該篇文章指出，「盧比歐在條列美國新政府的對外政策時，竟然侮辱挑釁我們，說我們是什麼『流氓國家』（rogue states）！負責制定美國對外政策的主要人物，其針對我國（北韓）的敵對言論，至今依舊一模一樣，再次凸顯出美國針對朝鮮（北韓）的敵視政策。」

北韓外務省痛批，「美國國務卿的敵對言論嚴重毀損主權國家的形象，且嚴重違背尊重主權、不干涉內政的國際法則，我國將此舉視為嚴重的政治挑釁，予以強烈譴責！盧比歐低級且缺乏常識的言行，清楚凸顯出美國新政府針對朝鮮的錯誤視角，對他所追求的美國利益毫無幫助。」

北韓外務省表示，「美國始終對朝鮮民主主義人民共和國（北韓）抱持著敵對態度，未來也必定如此！對此，我國絕對不會輕忽，將會要求美國付出相應的代價。」

據悉，盧比歐於當地時間1月30日在接受美國媒體人梅根•凱利（Megyn Kelly）的專訪時表示，「現在我國（美國）正與中國還有俄羅斯正面對峙，且還必須對付像是伊朗、北韓等『流氓國家』（Marco Rubio）。」

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