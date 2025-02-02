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南非再下通牒！要台灣駐館3月遷離　外交部證實：還試圖降級更名

▲▼立法院外交及國防委員會邀請外交部長林佳龍報告業務概況，我國南非外館問題成為媒體關注焦點。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院外交及國防委員會先前邀請外交部長林佳龍報告業務概況，就高度關注我國南非外館問題。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

針對南非政府近期，再度因中國施壓而脅迫我國遷館一事，外交部2日下午表示，自去年（2024）10月起，透過外交管道，持續在對等、尊嚴的原則下，溝通並了解南非對未來台斐雙邊關係的看法，同時堅守我方絕不接受片面改變現狀的立場。南非政府於今年1月下旬再度致函我國駐南非代表處，要求我駐處在今年3月底前搬離首都普利托利亞，甚至試圖將我駐處降級並更名為「貿易辦事處」。

外交部表示，近期南非第二大黨「民主聯盟」（DA）聯邦主席梅爾（Ivan Meyer）因來台訪問，遭中國政府宣布制裁；南非政府目前與我國仍在協商當中，卻再度要求我駐南非代表處限期遷出首都，顯示中國在南非對我打壓更變本加厲。

對於南非政府再度迫我限期遷館，外交部指出，外交部長林佳龍於接獲外館通報後，第一時間再度召集應變小組討論因應方式，並在年假期間與國內外相關同仁隨時保持聯繫，同時也指示亞非司司長賀忠義立即召見南非新任駐台代表Zakhele Mnisi並表達我政府嚴正關切。

外交部強調，我政府對於不接受南非政府片面違反雙邊協議的立場不變，也會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通；後續將視南非政府回應，同時依據我方相關規畫，決定因應方式。相關進展也會適時向全體國人及媒體朋友們說明。

外交部呼籲，作為本年G20峰會主辦方的南非政府，應遵守1997年的雙邊關係法律架構，在台斐雙方獲得協商共識前，不應對我駐處採取任何強制手段，或其他可能干擾駐處運作及僑民服務功能的行動。

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