　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

486上《康熙》諂媚小S畫面被挖出！本人26字回擊秒刪文

▲▼大S（圖／翻攝自微博）

▲大S流感猝逝震驚各界。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

記者閔文昱／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）春節在日本旅遊期間猝逝，享年48歲，消息震驚全台；但電商「486先生」陳延昶卻發文譏諷，願大小S都投胎到中國，永遠當中國人，引發極大爭議。對此，臉書粉專「政客爽」也翻出他曾在綜藝節目《康熙來了》中的諂媚行為，掀起討論。

486先生近日發文提到，「大S務必投胎到中國，永遠都當中國人。她妹妹也是！」一席話激怒網友，486又反問「她本來不就是希望當中國人？難道要我祝福他投胎當美國人」。隨著事情越演越烈，486才刪除貼文口改直呼，「我道歉！我更正可以嗎？希望她投胎到美國當美國人，不要投胎當中國人。」但仍無法平息眾怒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為此，臉書粉專「政客爽」翻出了486先生在2014年參加《康熙來了》的節目片段，只見當時的節目主題為團購，他不僅推銷自己的團購商品，還向節目主持人小S（徐熙娣）贈送了一把具有生子寓意的「金鏟子」，並向對方祝福能生兒子。

▲486先生昔日上《康熙來了》畫面被翻出。（圖／翻攝自Facebook／政客爽）

▲486先生昔日上《康熙來了》畫面被翻出。（圖／翻攝自Facebook／政客爽）

畫面一出，不少網友紛紛開酸「長的像人而已，說的未必是人話」、「為什麼腦子綠了就這麼沒人性」、「要抵制他的產品…人品不行、商品也不行」、「這種嘴臉實在太難看了」、「當時的嘴臉根本是跪舔他口中的中國人吧？」、「不要臉的人看多了~但是不要臉到這種無恥地步的也不少」。

針對過往節目畫面被翻出，486先生發文回擊，「當初是製作單位一再邀請我才去，而且我又不是藝人，諂媚的屁」，不過貼文發出不久就遭刪除，486先生也未再針對此事回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
馬斯克掌控美國金流系統　民眾怒吼：滾出財政部！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

486上《康熙》諂媚小S畫面被挖出！本人26字回擊秒刪文

國光客運「薪水沒入帳」稱政府補貼還沒撥　公路局：年前未提申請

車友搭捷運「自行車掛在鐵桿上」　北捷：最高可罰7500元

新北「平溪天燈節」交通攻略　接駁車、臺鐵班次調整一次看

帶工程師男友見家長！她曝「唯一缺點」怕戳笑爸媽：愛上就認了

路易莎「謝絕政治活動」遭青鳥出征　官方回應了

「北極圈冷空氣直送」寒流週五到！　鄭明典：對多數人來說會很冷

50K女友狂吃大餐「出遊一趟噴3萬」　年薪百萬男擔憂...反被噴爆

台鐵票價30年首漲「117年轉虧為盈」　最快116年中還可再檢討票價

2025台灣燈會2／7桃園青埔登場　停車+交通動線一次看

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

【WBC資格賽】球員集訓首日大點名 張育成嗨喊：我要全部

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

#三環幫 #角頭 #劉憲治 遭斷掌槍殺！今 #告別式 #特警 持衝鋒槍重兵維安

Doncic搭機抵達洛杉磯！ 比「LA」手勢 湖人總管親迎

486上《康熙》諂媚小S畫面被挖出！本人26字回擊秒刪文

國光客運「薪水沒入帳」稱政府補貼還沒撥　公路局：年前未提申請

車友搭捷運「自行車掛在鐵桿上」　北捷：最高可罰7500元

新北「平溪天燈節」交通攻略　接駁車、臺鐵班次調整一次看

帶工程師男友見家長！她曝「唯一缺點」怕戳笑爸媽：愛上就認了

路易莎「謝絕政治活動」遭青鳥出征　官方回應了

「北極圈冷空氣直送」寒流週五到！　鄭明典：對多數人來說會很冷

50K女友狂吃大餐「出遊一趟噴3萬」　年薪百萬男擔憂...反被噴爆

台鐵票價30年首漲「117年轉虧為盈」　最快116年中還可再檢討票價

2025台灣燈會2／7桃園青埔登場　停車+交通動線一次看

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

生活熱門新聞

大S死於大白肺！醫白話解「被痰活活淹死」

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

不爽大S過世「死者為大」！丁允恭嗆：林北沒死也很大

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

有破綻！內埔摸彩「這1幕炸了」疑點曝

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

寒假僅15天！台南「今天提早開學」原因曝

對觀光客變不友善！日本人「點名3城市」：越來越明顯

斷崖式大降溫！　下波恐更冷挑戰寒流

大S爆「急診時血氧89%」　醫喊超危急：只能撐幾小時

恐剩4℃！　下波強冷空氣再加碼

新竹「巨無霸L型人龍」排爆兩條街！網：台灣人不意外

連2年中汽車輸了　台中女更神！連2年抽到鑽戒

預算被刪「中部不能辦護照？」　現場打臉了

更多熱門

相關新聞

汪小菲遭舊愛嗆立深情人設　律師開酸張穎穎

汪小菲遭舊愛嗆立深情人設　律師開酸張穎穎

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝，享年48歲，前夫汪小菲得知死訊後立刻搭機來台，接連出現在淋雨散步、上網留言「老婆我好想你」等舉動，引發舊愛張穎穎發布千字文譴責，並酸汪小菲在立深情人設。貼文曝光後掀起兩派討論。為此，知名律師李怡貞在臉書發文表達對此事的看法，同時也直言：「小三力挺正宮，小三中的楷模。」

張穎穎再發聲「遇不好的人要止損」！　認學不會示弱：吃過很多虧

張穎穎再發聲「遇不好的人要止損」！　認學不會示弱：吃過很多虧

汪小菲來了！　急奔大S家

汪小菲來了！　急奔大S家

陳建州現身台籃　盼安靜回憶大S

陳建州現身台籃　盼安靜回憶大S

六月連發3文悼大S　悲嘆：同年紀的我們句句都懂

六月連發3文悼大S　悲嘆：同年紀的我們句句都懂

關鍵字：

大S486先生中國爭議諂媚

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S骨灰放家中　小S：不辦告別式

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳

快訊／大S回家了！

汪小菲來了！　急奔大S家

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」

命理師斷言小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

汪小菲挨轟認錯了！

大S不辦告別式！

大S死於大白肺！醫白話解「被痰活活淹死」

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

與大S最親！小S大女兒Elly傳從美急返台

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

不爽大S過世「死者為大」！丁允恭嗆：林北沒死也很大

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

更多

最夯影音

更多

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面