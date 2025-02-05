486上《康熙》諂媚小S畫面被挖出！本人26字回擊秒刪文

▲大S流感猝逝震驚各界。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

記者閔文昱／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）春節在日本旅遊期間猝逝，享年48歲，消息震驚全台；但電商「486先生」陳延昶卻發文譏諷，願大小S都投胎到中國，永遠當中國人，引發極大爭議。對此，臉書粉專「政客爽」也翻出他曾在綜藝節目《康熙來了》中的諂媚行為，掀起討論。

486先生近日發文提到，「大S務必投胎到中國，永遠都當中國人。她妹妹也是！」一席話激怒網友，486又反問「她本來不就是希望當中國人？難道要我祝福他投胎當美國人」。隨著事情越演越烈，486才刪除貼文口改直呼，「我道歉！我更正可以嗎？希望她投胎到美國當美國人，不要投胎當中國人。」但仍無法平息眾怒。

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為此，臉書粉專「政客爽」翻出了486先生在2014年參加《康熙來了》的節目片段，只見當時的節目主題為團購，他不僅推銷自己的團購商品，還向節目主持人小S（徐熙娣）贈送了一把具有生子寓意的「金鏟子」，並向對方祝福能生兒子。

▲486先生昔日上《康熙來了》畫面被翻出。（圖／翻攝自Facebook／政客爽）

畫面一出，不少網友紛紛開酸「長的像人而已，說的未必是人話」、「為什麼腦子綠了就這麼沒人性」、「要抵制他的產品…人品不行、商品也不行」、「這種嘴臉實在太難看了」、「當時的嘴臉根本是跪舔他口中的中國人吧？」、「不要臉的人看多了~但是不要臉到這種無恥地步的也不少」。

針對過往節目畫面被翻出，486先生發文回擊，「當初是製作單位一再邀請我才去，而且我又不是藝人，諂媚的屁」，不過貼文發出不久就遭刪除，486先生也未再針對此事回應。