網傳「沒打疫苗可囤克流感」　醫學會駁斥：延誤就醫恐害命

記者洪巧藍／台北報導

藝人大S染流感併發重症肺炎猝逝，引起國內民眾恐慌，也掀起流感疫苗搶打潮，網路甚至盛傳有醫師建議可以自費購買流感特效藥。感染症醫學會今（5）日直言不建議這樣做，預防囤藥可能引起風險包含讓病毒產生抗藥性，無法確認是否流感時用藥恐怕有誤診、延誤就醫問題，反而害慘自己。

國內公費流感疫苗到前（3）日為止還有剩餘約20萬劑，然而大S在日本因為流感猝逝消息一出，這3天國內出現流感疫苗瘋搶，台大醫院今早宣布該院公費流感疫苗已經用罄，根據疾管署最新統計，昨日全國公費流感疫苗接種再攀高，單日接種約7.3萬劑疫苗，剩餘公費疫苗僅9萬劑。

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▲感染症醫學會理事長張峰義（左）、秘書長王振泰（右）召開記者會說明流感疫苗相關議題。（圖／記者洪巧藍攝）

因應這波疫苗接種潮，感染症醫學會今日召開記者會，呼籲民眾要有正確的預防、治療及用藥觀念。針對部分醫師建議民眾若要出國又來不及打流感疫苗，可自費購買克流感等抗病毒藥物，但感染症醫學會直言「不建議」。

感染症醫學會秘書長、台大醫院內科部副主任王振泰分析，流感抗病毒藥物可以分為兩類，一種是克流感，用法是一天吃兩次，連續服用五天；另一種是紓伏效，單劑型一次僅需服用2顆。

王振泰說明，這些藥物本身沒有很大的副作用，以克流感為例，最主要是腸胃道不舒服，但重點是非流感者吃這樣的藥物，擔心病毒恐產生抗藥性，和抗生素問題一樣；另一方面，囤藥可能有排擠效應，影響臨床馬上就需要用藥的人。

感染症醫學會理事長、疾管署前署長張峰義則提到，民眾出現發燒、咳嗽不一定就是流感，無法自己判別，若得的是細菌性肺炎，抗病毒藥物無效，但民眾卻可能以為用了藥會好轉，最後延誤就醫，若引發敗血症，反而是自己害了自己。張峰義表示，如果真的疾病嚴重，且人在國外，還是應該要就醫，自己抓藥反而風險更高。

王振泰也提到，如果本身得到流感，最重要的事情就是好好休息。除非是長者、幼兒、本身有相關共病者風險較高，一般民眾得到流感病程約3到5天就可以恢復。然而如果這時沒有好好休息，勉強自己熬夜、工作甚至旅遊，都是讓自己疾病惡化的風險行為，以搭飛機來說，高空環境更恐讓自身免疫力下降，還有傳播疾病風險。