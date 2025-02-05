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快訊／台南市區半小時連2起火警　明火濃煙竄燒幸無人傷亡

記者林東良／台南報導

台南市南區新建路14巷内處鐵皮屋及中西區北門路一段商店，5日下午2時多相繼傳出火警，現場冒出明火及濃煙，消防局119勤務中心據報出動七大隊德興等消防分隊消防人車前往搶救，在消防人員全力搶下，火勢均在20分鐘內撲滅，幸無人員傷亡，兩起火警起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

▲台南市南區新建路14巷内處鐵皮屋及中西區北門路一段商店，相繼傳出火警，現場冒出明火及濃煙，消防人員全力搶救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市南區新建路14巷内處鐵皮屋及中西區北門路一段商店，相繼傳出火警，現場冒出明火及濃煙，消防人員全力搶救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市南區新建路14巷内處鐵皮屋及中西區北門路一段商店，相繼傳出火警，現場冒出明火及濃煙，消防人員全力搶救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市南區新建路14巷內1棟透天厝旁1樓鐵皮屋，5日下午2時許發生火警，119勤務中心據報出動德興消防分隊15車42人前往搶救，消防人員接駁多條水線全力射水搶救下，火勢於下午2時16分許撲滅，馬上進行殘火處理及排煙作業，幸無人員傷亡，經勘查火場燃燒5樓RC連棟建物旁所搭建一樓鐵皮屋，燃燒內部毛巾等雜物，燃燒面積約10平方公尺，因租賃關係，財損待查另需火調，轄區分隊將施以防火宣導。

▲台南市南區新建路14巷内處鐵皮屋及中西區北門路一段商店，相繼傳出火警，現場冒出明火及濃煙，消防人員全力搶救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外台南市中西區北門路一段1處商店於下午2時32分許發生火警，119勤務中心據報出動中正消防分隊22車63人前往搶救，消防人員接駁多條水線全力射水搶救下，火勢於下午2時54分許撲滅，馬上進行殘火處理及排煙作業，幸無人員傷亡，火場為1樓RC建物，燃燒店內商品雜物無擴大延燒，燃燒面積約21平方公尺，起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

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