日本北陸降「災害級大雪」！86航班取消　超市現食品搶購潮

▲ 富山縣西部射水市小學生冒雪上學。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本受本季入冬以來最強及持續時間最長寒流影響，以北陸地方靠日本海側為主的地區已降下災害級大雪，兩大航空公司今天共取消86個航班，部分地區超市甚至出現搶購食品人潮。

日本富士新聞網、日本電視台（Nippon TV）、讀賣新聞及北國新聞報導，受到以日本海側地區為主的大雪影響，全日本空輸（All Nippon Airways）截至今天下午2時止，共取消55個航班；日本航空公司（Japan Airlines）截至下午3時止，總計取消31個航班。這波災害級大雪預估將持續到2月8日。

北陸地方從昨天起降下大雪，新潟縣上越市24小時累積降雪量達99公分、富山縣礪波市也多達57公分，雙創當地2月觀測史最高紀錄。富山縣截至今天上午10時止，各地降雪已達往年的2倍到3倍之多。

位於富山縣與石川縣交界處的國道（類似台灣的省道）304號，今天凌晨發生多輛卡車受阻，雖然上午已恢復通行，但由於路面積雪被輾壓厚實，現在仍處於易打滑的危險狀態。

國道304號在今天凌晨零時左右，多輛卡車接連受到大量降雪堆積路面受困，最多時總計有約40輛車動彈不得，一度造成該路段封閉。

富山縣政府派員前往處理車輛受阻狀況後，在今天清晨6時恢復該路段通行。北陸地方接下來仍須持續嚴防災害級大雪。

在物流部分，日本物流龍頭業者雅瑪多（YAMATO TRANSPORT）已暫停受理運往北海道與石川縣部分地區等的貨物，且在這些地區的貨物配送時程也出現延誤。

另一家大型宅配業者佐川急便，不論是受理還是配送貨物，目前在北海道、熊本縣、宮崎縣等地都已發生延誤。

至於大雪對民眾生活帶來的影響，為因應這波最強寒流，石川縣內已有超市出現消費者搶購食品等的人潮，超市方面也增加2成進貨量因應。

在金澤市一家超市購買生活物資的30歲護理師池田咲說，「這樣一來4到5天不出門都沒問題了」；另一名25歲上班族服部愛也說，「因為買了很多冷凍食品，好幾天都不用愁了」。（譯者：黃名璽）