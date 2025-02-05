各國對DeepSeek採用風險控管　賴清德：政府需加快腳步發展AI

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民主進步黨今（5日）召開中常會，會中邀請台灣人工智慧學校秘書長侯宜秀，以「中國對大型語言模型的言論管控與台灣因應之道-以深度求索（DeepSeek）為例」為題進行專案報告，據轉述，總統兼任黨主席賴清德聽取報告後表示，目前DeepSeek AI服務，在模型語言訓練上有思想審查偏見及限制訊息，也有侵害個人隱私及資料取得等疑慮，世界主要國家都採取風險控管，而主要國家紛紛建構自己的主權ＡＩ，我們需要加快腳步發展AI技術。

賴清德透露，侯宜秀簡報中提到，隨著全世界對於AI服務需求持續增長，中國的大型語言模型在全球市場擴張，中共的內容審查機制會更嚴格、言論自由會更受限制，中國透過AI服務影響全世界的價值觀，這對民主同盟國家產生的風險非常巨大，台灣處於受影響的第一線，不可不慎。

賴清德指出，目前DeepSeek AI服務，在模型語言訓練上有思想審查偏見及限制訊息，也有侵害個人隱私及資料取得等疑慮，世界各主要國家（美、英、法、日、韓、澳洲、印度、愛爾蘭、義大利及馬來西亞等國）皆對DeepSeek進行評估並採取風險控管，下週，將在法國舉辦的『人工智慧行動峰會』（AI Action Summit）也即將進行討論；我國行政院也宣布公務機關禁止使用DeepSeek，要強化政府機關資安防護罩。

賴清德強調，面對極權主義擴張與威脅，主要國家紛紛建構自己的主權ＡＩ，由於地緣政治因素，台灣在經濟文化方面無可避免受到中國的影響甚巨，我們需要加快腳步發展AI技術，並且擴大各領域AI應用服務，建立AI法規治理，強化資料治理架構，與民主國家緊密鏈結。侯宜秀秘書長提到的幾項建議都非常好，請行政部門參考。我們要打造具民主價值的智慧科技島，讓台灣更為安全繁榮。