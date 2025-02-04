　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

協助罷免是道義！沈伯洋「我們是受益者」：沒有什麼當家不鬧事

▲民進黨立委沈伯洋專訪。（圖／記者林敬旻攝） 

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

公民團體推動罷免藍委，民進黨不分區立委沈伯洋呼籲黨中央協助。沈伯洋表示，他們等於是罷免運動的直接受益者，因此從旁協助是根本的道義。

沈伯洋4日表示，公民團體的罷免運動需要更多資源，呼籲民進黨中央可以協助，幫忙論述及舉辦講座，別讓公民團體孤軍奮戰。對此，民進黨表示，罷免是公民權利，黨尊重公民行駛民權，黨部將持續跟黨團合作。

沈伯洋4日晚間在臉書補充，罷免是公民運動，其目的是讓國會變得更好，「我們等於是這場運動的直接受益者，因此從旁協助是根本的道義」，「沒有什麼當家不鬧事。立法院當家是國民黨，不是民進黨」。

沈伯洋表示，他們目前遇到的困境，解散國會是最佳解答，「但台灣在這個制度設計上有問題，藍白同意才有辦法解散國會」，因此他們由府、院、黨、黨團不同層面進行。

他說明，府、院主要就跟解散國會這條線有關，因此府院必須專注在釋憲、覆議、不信任案的可能等等；立院黨團的角色主要就是落在民意代表的責任上（選民服務），以及議事攻防，「在整體的分工上，黨部可能是最適合協助公民的角色，我主要就是提出了這點而已。」

沈伯洋表示，黨內互相討論是正常的事，「有人看到還以為在吵架，笑死。想要見縫插針的人就免了啦，沒有紅燈之前，我們都是綠燈，一路向前。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
S.O.S團名他取的！王治平曝內幕　大S發片前夕「致電求救」
汪小菲現任妻Mandy淚崩！　揭他狀態求情
汪小菲為大S淋雨…舊愛開酸了！　張穎穎對話被流出
牽線大S、具俊曄　徐懷鈺忍1天悲痛發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國際實習生再+1！　北市青年局攜手早稻田大學簽實習合作備忘錄

協助罷免是道義！沈伯洋「我們是受益者」：沒有什麼當家不鬧事

沈伯洋籲黨中央別放民團孤戰　民進黨：尊重公民行使權利

失去摯親每秒都疼！　吳沛憶籲停止評論大S：給她們家最後的尊重和祝福

回嗆蔡正元爛咖！曹興誠自詡「快篩劑」：攻擊我和沈伯洋就是匪諜

行政院中辦業務費剩7萬　公告：服務將停擺請民眾見諒

砍預算疫苗打不到？　國民黨團嗆：今年打的流感疫苗是去年買的

預言國民黨將被黃國昌敲骨吸髓　她點出大罷免唯一自救法

柯建銘放話9月拔官韓國瑜！　賴士葆：想當立法院長想瘋了

邱垂正逛台北國際書展　去了香港攤位、簡體館

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

#三環幫 #角頭 #劉憲治 遭斷掌槍殺！今 #告別式 #特警 持衝鋒槍重兵維安

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

Doncic搭機抵達洛杉磯！ 比「LA」手勢 湖人總管親迎

【WBC資格賽】球員集訓首日大點名 張育成嗨喊：我要全部

國際實習生再+1！　北市青年局攜手早稻田大學簽實習合作備忘錄

協助罷免是道義！沈伯洋「我們是受益者」：沒有什麼當家不鬧事

沈伯洋籲黨中央別放民團孤戰　民進黨：尊重公民行使權利

失去摯親每秒都疼！　吳沛憶籲停止評論大S：給她們家最後的尊重和祝福

回嗆蔡正元爛咖！曹興誠自詡「快篩劑」：攻擊我和沈伯洋就是匪諜

行政院中辦業務費剩7萬　公告：服務將停擺請民眾見諒

砍預算疫苗打不到？　國民黨團嗆：今年打的流感疫苗是去年買的

預言國民黨將被黃國昌敲骨吸髓　她點出大罷免唯一自救法

柯建銘放話9月拔官韓國瑜！　賴士葆：想當立法院長想瘋了

邱垂正逛台北國際書展　去了香港攤位、簡體館

Audi宣布「車系命名方式又要改了」！偶數電動車＆基數油車不再適用

國際實習生再+1！　北市青年局攜手早稻田大學簽實習合作備忘錄

納坦雅胡訪美會見川普　以哈準備展開第2階段停火談判

快訊／北檢追精舍殺人案訊問5信徒　3人遭聲押禁見、1人請回

高雄補習班主任報錯房租費用　國稅局揪補14萬稅金

蔡康永一句話點醒你：學會活在當下　因為沒有那麼多以後

大S、具俊曄最後甜蜜合影曝光了！　她不捨發聲：我們總會再相遇

竹聯幫幫主病逝「由誰接任」？他的呼聲最高　曾被封連勝文救星

瑞典爆校園槍擊「至少5人中彈」！師生躲餐廳保命　恐怖畫面曝

「動漫節、FF44、CWT69」大活動全在本周　逢補班周日恐爆人潮

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

政治熱門新聞

失去摯親每秒都疼！　吳沛憶籲停止評論大S：給她們家最後的尊重和祝福

協助罷免是道義！沈伯洋：我們是受益者

預言國民黨將被黃國昌敲骨吸髓　她點出大罷免唯一自救法

回嗆蔡正元爛咖！曹興誠：攻擊我和沈伯洋就是匪諜

沈伯洋籲別放民團孤戰　民進黨：尊重公民行使權利

行政院中辦業務費剩7萬　公告：服務將停擺請民眾見諒

柯文哲「16張碎紙」曝　拼出串供鐵證

2026北市議員選舉　藍擬推正妹刺客出戰

砍預算疫苗打不到？　國民黨團嗆：今年打的流感疫苗是去年買的

柯建銘放話9月拔官韓國瑜！　賴士葆：想當立法院長想瘋了

深藍選區一階也達標！罷團將再聯合遞件　估最終10人罷免可成案

綠側翼竟稱「大S死訊是擋罷免陰謀」　賴士葆：人性變成如此醜陋

轟綠營側翼冷血消費大S死訊　他嘆：人一綠心中只剩仇恨

藍青年發動罷免王世堅！　國民黨主委緊急喊卡

更多熱門

相關新聞

沈伯洋籲別放民團孤戰　民進黨：尊重公民行使權利

沈伯洋籲別放民團孤戰　民進黨：尊重公民行使權利

公民團體推動罷免藍委，民進黨不分區立委沈伯洋今天說，第二階段連署會在3月，之後會有最多100天的「冷卻期」，公民團體會需要更多資源，他呼籲民進黨中央適當時間「動起來」，幫忙論述、舉辦講座，別讓公民團體孤軍奮戰。

預言國民黨將被黃國昌敲骨吸髓　她點出大罷免唯一自救法

預言國民黨將被黃國昌敲骨吸髓　她點出大罷免唯一自救法

深藍選區一階也達標！罷團將再聯合遞件　估最終10人罷免可成案

深藍選區一階也達標！罷團將再聯合遞件　估最終10人罷免可成案

批民進黨惡意罷免行動　朱立倫：沒完沒了

批民進黨惡意罷免行動　朱立倫：沒完沒了

綠側翼竟稱「大S死訊是擋罷免陰謀」　賴士葆：人性變成如此醜陋

綠側翼竟稱「大S死訊是擋罷免陰謀」　賴士葆：人性變成如此醜陋

關鍵字：

罷免運動民進黨公民團體國會改革沈伯洋

讀者迴響

熱門新聞

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

汪小菲現任妻Mandy淚崩！揭他狀態求情：不要網暴

汪小菲為大S淋雨…舊愛開酸：痛苦都他造成的

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！網看傻了

S媽傳今天回台「小S經紀人發聲」

大小S前世是神明座下的「仙鳥伴侶」命理師揭

青鳥出擊！路易莎門市「謝絕政治活動」炎上

內埔摸彩連2年同一人中汽車　屏東檢出手要查了

獨／「深海閻王」淪色狼　滿頭白髮上銬畫面曝

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！

女警露乳溝拜年遭關切　長官說話了

她「大便顏色不一樣」嚇壞求救！醫問2句心涼了：是癌症

天道盟主妹婿遭斷腿！保鑣被砍命危　 警防黑幫大火併

更多

最夯影音

更多

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面