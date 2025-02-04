協助罷免是道義！沈伯洋「我們是受益者」：沒有什麼當家不鬧事

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

公民團體推動罷免藍委，民進黨不分區立委沈伯洋呼籲黨中央協助。沈伯洋表示，他們等於是罷免運動的直接受益者，因此從旁協助是根本的道義。

沈伯洋4日表示，公民團體的罷免運動需要更多資源，呼籲民進黨中央可以協助，幫忙論述及舉辦講座，別讓公民團體孤軍奮戰。對此，民進黨表示，罷免是公民權利，黨尊重公民行駛民權，黨部將持續跟黨團合作。

沈伯洋4日晚間在臉書補充，罷免是公民運動，其目的是讓國會變得更好，「我們等於是這場運動的直接受益者，因此從旁協助是根本的道義」，「沒有什麼當家不鬧事。立法院當家是國民黨，不是民進黨」。

沈伯洋表示，他們目前遇到的困境，解散國會是最佳解答，「但台灣在這個制度設計上有問題，藍白同意才有辦法解散國會」，因此他們由府、院、黨、黨團不同層面進行。

他說明，府、院主要就跟解散國會這條線有關，因此府院必須專注在釋憲、覆議、不信任案的可能等等；立院黨團的角色主要就是落在民意代表的責任上（選民服務），以及議事攻防，「在整體的分工上，黨部可能是最適合協助公民的角色，我主要就是提出了這點而已。」

沈伯洋表示，黨內互相討論是正常的事，「有人看到還以為在吵架，笑死。想要見縫插針的人就免了啦，沒有紅燈之前，我們都是綠燈，一路向前。」