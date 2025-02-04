2025臺灣燈會機場捷運　加發A14a-A22區間加班車疏運

▲臺灣燈會機捷加班車。（圖／機捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025臺灣燈會從2月7日到2月23日，在機場捷運A18高鐵桃園站及A19桃園體育園區站周邊設置燈區，預期將有大量賞燈人潮進入展區。桃捷公司4日表示，依據過往車站周邊大型活動疏運經驗，擬定列車疏運及車站管制計畫，並在A18高鐵桃園站設置前進指揮中心，可即時進行營運調度，提供旅客安全快速的旅運服務。

從2月7日的試營運開始到2月23日燈會結束止，機場捷運每天下午從4點開始，在A14a機場旅館站到A22老街溪站的區間，除了每小時4列的正班車外，將另外加開4列區間加班車，屆時該區間每小時單向將有8列車提供服務，區間加班車抵達A14a機場旅館站時，會讓旅客下車轉搭正班車繼續往北到達目的地。而在區間加班車運行期間，考量系統容量限制，原有的南延增停A18與A21的直達車將僅運行至A13機場第二航廈站。

A18高鐵桃園站與高鐵公司合作人潮管制措施，規劃旅客進出站的動線，並加派員工與志工進行引導。在人潮較多實施管制措施時，為了讓抵達燈會會場的民眾順利前往展區，規劃由靠近燈區的高鐵側1號出口出站，進站搭車則由華泰側的2號出口進入。

至於搭乘高鐵轉乘機捷前往機場的旅客，則由高鐵站B1層的出口通往A18站，由專屬通道進入車站後依照規畫動線並由專人引導搭乘電梯至月台層搭車。A19體育園區站也會觀察旅客進站狀況進行月台層、穿堂層及出入口的管制措施。A18、A19人潮眾多時，敬請旅客依照現場指示標誌及工作人員引導，以維持動線順暢。

因應預期的賞燈人潮，桃捷公司呼籲民眾配合以加速進站搭車：

1.若使用電子票證搭車，預先儲值足夠的回程車資。

2.若使用單程票搭車，於到站時預先至售票機購買回程車票。

3.過閘前先將票卡或票證持於手上。

4.依照現場動線指示及人員引導。