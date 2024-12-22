2025臺灣燈會主燈基地安座桃園青埔舉行　12月底發表五大燈區

▲2025臺灣燈會主燈基地安座桃園青埔舉行。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025臺灣燈會主燈基地安座典禮、21日於高鐵桃園站前廣場舉行。市長張善政表示，主燈基地安座儀式順利完成，市府將持續加緊各項工程進度，並規劃完善的交通接駁系統，期明(114)年燈會在桃園順利舉辦，讓國內外旅客看見桃園的發展。

交通部觀光署長周永暉表示，主燈區及場域工程正全力趕工中，預計2月12日前完工。燈會現場將設置超過800座花燈，打造如同樂園般的遊憩體驗。觀光署並將於明年1月3日發表主燈與小提燈造型，其中2025年小提燈設計極具特色，相信能為大家帶來驚喜。

▲2025臺灣燈會主燈基地安座桃園青埔舉行。（圖／市府提供）

市府觀光旅遊局表示，「2025臺灣燈會」將於明（114）年2月12日至23日在桃園隆重登場，以「光聚千塘串桃園」為主題，呈現桃園埤塘自然地景與多元文化內涵。本屆臺灣燈會除了A18站主燈展演場維持傳統佈展外，由市府負責的A19站「光的遊戲場」展區首度突破創新，以親子主題及互動燈組為主，打造全齡化遊憩體驗，讓親子笑容成為燈區另一亮點。

觀旅局指出，市府將於12月底舉辦A19站五大燈區發表記者會，屆時將公布特色燈區細節。此外，本屆主燈「無限樂園」由知名藝術家李明道設計，將於2月12日元宵節當晚正式點燈，為期12天展出，以千變萬化的色彩，為遊客帶來嶄新的視覺饗宴。

包括立法委員呂玉玲、邱若華、魯明哲、市議員張曉昀、謝美英、劉曾玉春、交通部觀光署長周永暉、市府觀光旅遊局長周柏吟、新建工程處長呂紹霖、中壢區長李日強、中華電信桃園營運處總經理曾伯達、臺灣燈會主燈「無限樂園」設計者李明道等均一同出席。