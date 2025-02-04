桃園安東青創基地推出　免費體驗「XR心靈太空艙」還有抽好禮

▲小朋友們在安東青創基地體驗創新VR技術。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局所屬安東青創基地，推出寒假暖心系列活動，即日起迄4月13日，至安東青創基地體驗「安東新先事：XR體驗室－心靈太空艙 療癒實驗室」，填寫問卷即可參加「安東新先嚐：抽出桃園好味道」活動，獎品包含桃園農會在地美食、全聯及超商禮券等豐富好禮，總計數百名額。

市府青年局表示，本次XR體驗活動由安東青創基地輔導的進駐團隊「曦月身心靈團隊」及「光時代」攜手合作。「曦月身心靈團隊」以多元療癒技術如能量療癒、頌缽與精油紓壓，專注於提升個人整體健康；「光時代」則擅長AR/VR應用。透過領先的XR技術，共同攜手打造高度沉浸感與互動體驗，為展示內容增添科技創新魅力。

▲安東青創基地「XR體驗室」抽獎活動。（圖／青年局提供）

本次體驗涵蓋「情緒探索」、「身心放鬆」及「冥想引導」三大主題，讓體驗者能在虛擬世界中釋放壓力、恢復身心平衡。透過這場獨特的療癒實驗，體驗者將能在科技與心靈交融的世界中，感受到前所未有的放鬆與啟發，無論是想要探索自我內心，還是單純尋求假期中的一份寧靜，這都是不可錯過的精彩體驗！

青事局侯佳齡局長表示，安東青創基地XR體驗室定期舉辦多種主題的免費沉浸式體驗活動，寒假期間歡迎市民廣邀親朋好友一同前來，感受創新科技與療癒結合的雙重魅力。