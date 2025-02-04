　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

譚德塞駁斥川普退出WHO理由　喊話盼美國重新考慮

▲▼世衛秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普退出世衛組織，譚德塞敦促華府三思。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞駁斥美國總統川普退出該組織的理由，並敦促華府三思。另據世衛發布文件，鑒於最大資助國美國將退出，該組織將討論刪減預算事宜。

綜合法新社與路透社報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在世衛執行委員會會議開幕演說中為該組織的工作和近期改革辯護，再度敦促華府就退出該組織的決定重新考慮，並與世衛商討進一步改革事宜。

譚德塞表示：「我們對這項決定表示遺憾，希望美國能夠重新考慮…我們歡迎美國和所有成員國提出建議，讓我們為成員國和世人提供更好服務。」

他也駁斥川普在行政命令中聲稱世衛未進行「亟需的改革」的說法。譚德塞指出，過去7年來，世衛已實施「本組織歷史上最深入、最廣泛的改革」。

針對川普聲稱世衛「向美國要求不公平的繁重費用」，譚德塞回應，世衛一直致力於擴大捐助基礎。

美國顯然是世衛組織最大捐助國，其退出之舉將導致世衛預算和應對全球公共衛生威脅的能力出現重大缺口。

據報導，3日至11日在瑞士日內瓦舉行的世衛執委會會議將商討世衛預算削減計畫，成員國代表在會中將討論該組織2026年至2027年間的資金和工作。

根據世界衛生組織4日發布的文件，執委會提議將預算基礎計畫部分從原本擬議的53億美元削減為49億美元。這筆預算是最初提議的2026-27年度75億美元預算計畫的一環，其中包括用於根除小兒麻痺和應對緊急狀況的資金。

文件內容寫到，「由於最大財政捐助國退出，預算無法照常執行」。美國是世衛最大的捐助國，捐贈金額約占世衛總資金的18%。美國宣布退出之後，世衛已另行採取一些削減成本的措施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
S.O.S團名他取的！王治平曝內幕　大S發片前夕「致電求救」
大S靠「抗凝血劑」美白？　醫揭密真正藥物：有增高血栓風險機率
吳沛憶籲停止評論大S：給她們家最後的尊重和祝福
AV女優「12小時千人斬」影片遭下架！　理由曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

譚德塞駁斥川普退出WHO理由　喊話盼美國重新考慮

日本「埼玉天坑」卡車駕駛墜落失聯第8天　搜救進度仍陷瓶頸

主張南韓選舉存在舞弊　尹錫悅承認曾派軍隊前往中選會

日本幼稚園爆食物中毒！500童吃完便當嘔吐腹瀉　業者遭停業處分

美男自認「能躲子彈」要朋友開槍！朋友真的扣下扳機…結果他掛了

中國黑幫經營非法「卵子農場」！誘騙泰女性出國　囚禁打針取卵

登法國白朗峰遇雪崩　滑雪客「瞬間被吞沒」驚悚生死瞬間曝光

最失控航班！奧客鬧到「被捆膠帶」封印　前座男一看趁亂求婚

和男友吵架！男友爸「安慰到床上」　妹子陷不倫天天激戰

AV女優「12小時千人斬」影片遭下架！　理由曝光

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

大S生子「曾一度斷氣」　昔揭始末「靠女兒救回命」

譚德塞駁斥川普退出WHO理由　喊話盼美國重新考慮

日本「埼玉天坑」卡車駕駛墜落失聯第8天　搜救進度仍陷瓶頸

主張南韓選舉存在舞弊　尹錫悅承認曾派軍隊前往中選會

日本幼稚園爆食物中毒！500童吃完便當嘔吐腹瀉　業者遭停業處分

美男自認「能躲子彈」要朋友開槍！朋友真的扣下扳機…結果他掛了

中國黑幫經營非法「卵子農場」！誘騙泰女性出國　囚禁打針取卵

登法國白朗峰遇雪崩　滑雪客「瞬間被吞沒」驚悚生死瞬間曝光

最失控航班！奧客鬧到「被捆膠帶」封印　前座男一看趁亂求婚

和男友吵架！男友爸「安慰到床上」　妹子陷不倫天天激戰

AV女優「12小時千人斬」影片遭下架！　理由曝光

短今爸下雨騎車撞公車！　「摔車爬不起」她心疼曝傷勢

沈伯洋籲黨中央別放民團孤戰　民進黨：尊重公民行使權利

楊紫《國色芳華》8人間清醒台詞：不用放下仇恨，放過自己就好了

手腳冰冷有解！營養師教你吃「8大產熱食物」　讓你身體自帶暖驢

KPMG：2025年創投資金湧向AI只增不減　川普助威軍工國防業

譚德塞駁斥川普退出WHO理由　喊話盼美國重新考慮

S.O.S團名他取的！王治平曝內幕　大S發片前夕「致電求救」

年輕國小女師偷吃人夫！傳訊約「極樂多人房」正宮暴怒

在拿加、墨、和中國祭旗後　川普還有其他關稅大菜嗎？

大S靠「抗凝血劑」美白？醫師揭密真正藥物：有增高血栓風險機率

董至成聞大S死訊心痛　曝過年才收她訊息

國際熱門新聞

中國未獲寬限期　美國課徵10%新關稅生效

她示警今年7月將有毀滅性強震...台灣遭波及

能別來日本就別來！她曝染流感經歷：很嚴重

AV女優千人斬影片被下架　理由曝光

大S赴日染流感驟逝！遊客曝：路人全在咳嗽

台灣獲選「最適合移民國」　亞洲唯一入選！

男和妻子愛愛　完事竟「陰莖食物中毒」

CNN：大S是華語世界最知名明星之一

台通緝犯當詐騙主管月入20萬！泰警突襲逮人

美國正式對中國進口商品加徵10%關稅

和男友吵架！男友爸「安慰到床上」天天激戰

川普延緩關稅1個月　墨西哥答應派1萬士兵到邊境

烏軍砲擊！澤倫斯基：北韓「多名幹部」戰死

遊艇活春宮！男女交纏「激情船震」

更多熱門

相關新聞

在拿加、墨、和中國祭旗後　川普還有其他關稅大菜嗎？

在拿加、墨、和中國祭旗後　川普還有其他關稅大菜嗎？

全球各國都緊張地等著就任美國總統後的川普，什麼時候會宣佈他的全球關稅政策？大刀會砍向中國嗎？但是，到目前為止，川普只是重提競選時的部分政見，如果中共不解決中國製的毒品芬太尼正大量由墨西哥和加拿大進入美國的事實，他考慮從2月1號起就對中國商品由目前的平均19.3%，全面再加徵10%的關稅。

川普關稅戰「全球貿易洗牌」　中鋼董座：影響今年鋼鐵業走向

川普關稅戰「全球貿易洗牌」　中鋼董座：影響今年鋼鐵業走向

川普關稅施壓「恐丟影響力」　中國趁虛而入

川普關稅施壓「恐丟影響力」　中國趁虛而入

川普大刀整肅　美國國際開發總署QA

川普大刀整肅　美國國際開發總署QA

2025年台股動盪　凱基投顧：投資人欲進場先等兩訊號

2025年台股動盪　凱基投顧：投資人欲進場先等兩訊號

關鍵字：

WHO川普

讀者迴響

熱門新聞

大S臨終約定「小S哭著做到了」！早交代遺言

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！網看傻了

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！

大S遭黑范夫妻傳染？網列時序質疑：得流感還聚餐

中國未獲寬限期　美國課徵10%新關稅生效

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！2航空骨灰可登機

樂透中100萬！一去領錢「直接被砍半」

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面