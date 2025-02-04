美男自認「能躲子彈」要朋友開槍！朋友真的扣下扳機…結果他掛了

▲男子向朋友宣稱，自己能躲子彈，要朋友開槍，結果子彈打死了。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

美國猶他州鹽湖城2日發生一起命案，一名男子吸食大麻以後，向朋友宣稱自己能躲子彈，要求朋友扣下扳機，沒想到他因此遭到子彈射中，經過搶救仍不治身亡，朋友也因此被捕。

根據外媒報導，擊發子彈的23歲男子曼恩（Ashton Jonathan Mann）2日凌晨報案稱，朋友胸部中彈、倒臥在血泊中。救援單位接獲通報，立即趕往現場，並將胸部中彈的傷者送往醫院搶救，遺憾的是傷者仍舊不治身亡。

警方事後逮捕了曼恩，曼恩對此則供稱，他與朋友晚間8點吸食大麻，並且討論著槍械，接著2人一起進了車庫，開始把玩2把槍枝。

朋友對曼恩表示，自己能夠「躲過子彈」，並且要求曼恩開槍。曼恩覺得這項提議相當有趣，於是跟朋友一起把槍枝裡的子彈卸下，並且由他來扣動扳機。

曼恩提到，他們重複了同樣的動作6次，前5次朋友都沒有事，怎料第六次時子彈真的射出，擊中了朋友的胸部，朋友因此倒了下去。當下他嚇得不輕，除了撥打求救電話以外，還替朋友施以急救，但朋友完全沒有任何反應。

警方對現場進行搜索，找出了2把槍枝、彈藥以及彈匣，還有吸食大麻時所使用的毒品工具。由於失手開槍打死朋友，曼恩目前受到拘留，並且被指控二級重罪過失殺人罪，以及一項與槍枝有關的三級重罪，案件仍在調查當中。