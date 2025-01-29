北市毒品案查緝件數人數6都最多　「喪屍煙彈」成新興毒品

▲毒品危害國人，北市刑大11個月查緝3890件，逮捕4268人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

毒品危害國人，警方也列為查緝重點，近年警方又屢屢破獲「國際運輸毒品」、「毒郵包」以及「毒品製作、分裝工廠」，北市刑大在2024年11個月以來，查緝3890件毒品案件，其中查獲人數達4268人，相較於2023年同期，件數查獲件數增加30件，查獲人數也多了10人。

警方調查，2024年新增俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，光11個月大力掃蕩，北市就查獲399件，逮捕人數達445人，依托咪酯煙彈已經逐漸打入年輕人市場，價格每顆落在1500元左右，吸食後會讓人神智不清宛如喪屍，政府也高度重視，火速列為2級毒品。

警方指出，在海洛因的部分，2024年1月至11月查獲數量435件，查獲人數509人，相較於2023年同期查獲量能增加，另外在安非他命部分，2024年查獲2208件，緝獲人數2267人。

警方表示，現在年輕人流行吸食大麻，有多位網紅、知名藝人曾經捲入吸食大麻案件，甚至檢警也曾經大動作查緝毒品，大麻在查緝部分，從2023年的460件增加至572件，人數也從581人增加至679人。

據悉，2024年的新興毒品就屬「喪屍煙彈」的依托咪酯，使用煙油霧化提供給吸食者施用，吸食完之後宛如喪屍捲縮、發抖，造成施用者在吸食後開車釀禍，甚至發生撞死警察案件。

北市警方也在2024年將依托咪酯列入查緝專案，共計查獲399件，共計逮捕施用人數445人；北市刑大也表示，2024年查緝件數、人數為6都第一，將會持續查緝毒品，以免民眾深受毒品危害。