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七旬嬤清晨迷途　暖警助平安返家

▲台東池上嬤迷航，警方協助返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東池上嬤迷航，警方協助返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上鄉於大年初六清晨5時許，發生一起長者迷途事件，一名年約70歲的林姓阿嬤，拄著助行器於清晨獨自外出時迷失方向，呆站於路中險象環生。所幸池上分駐所巡邏警員羅曉薇、劉秉忠及鍾政霖及時發現，將阿嬤帶回派出所安置並聯繫家屬，最終平安返家。警方呼籲民眾多加留意高齡者外出安全，避免類似情況發生。

台東縣警察局關山分局池上分駐所警員於3日清晨5時許執行巡邏勤務時，發現一名白髮阿嬤神情茫然地，站在中山路與靜修路路口，當時天色昏暗，且阿嬤身著深色衣物，若駕駛人車速過快，可能會因反應不及而發生意外事故。

員警立即上前關懷，發現阿嬤無法清楚表達住家地址，但是精神狀況還是不錯的。由於清晨氣溫偏低，員警先將阿嬤帶回分駐所休息，提供飲料安撫情緒，同時經過再三詢問終於確認其身分。

經查，林姓阿嬤患有輕微失智症狀，當天因家人尚未起床，獨自外出散步後迷失方向。警方聯繫家屬時，家屬正因發現阿嬤失蹤焦急尋找，接獲通知後趕抵分駐所，頻頻向員警道謝。家屬表示，阿嬤過去雖有清晨散步習慣，但從未走遠，此次意外讓他們意識到應加強看護措施。

關山警察分局表示，池上分駐所警員羅曉薇、劉秉忠及鍾政霖發揮高度同理心，耐心協助迷途長者順利平安返家，熱忱服務精神足堪同仁榜樣。另呼籲民眾，長者因身體機能退化或失智症影響，外出時容易發生意外。民眾可申請「預防走失愛心手鍊」及「防走失指紋捺印」服務，各鄉市公所亦有提供失智症照護課程。若發現疑似走失長者，可立即撥打110請求警方協助，共同守護長者安全。

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