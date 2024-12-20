賣黑心肉欠稅253萬落跑！新北分署追8年送他進看守所　恐牢中過年

▲蔣姓肉商（前右2）捲公款逃亡不繳清公司欠稅，行政執行署新北分署追查8年拘提到案，聲請新北地院管收獲准。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北市1名蔣姓男子擔任肉品公司負責人，明知公司欠稅253萬元，卻在公司被搜索查獲用豬肉冒充羊肉後，領光公司870萬元存款逃逸，行政執行署新北分署強制執行催討稅款，歷經8年終於在日前將蔣拘提到案，他一概不認帳，新北分署聲請新北地院管收蔣男獲准。

蔣男從2000年4月起，擔任新北市新莊區1家肉品公司登記負責人，公司積欠2012年與2013年營利事業所得稅共253萬元，蔣男與公司實際負責人何男2014年9月接獲國稅局催繳通知，先後申請復查與提起訴願，都被駁回，之後就置之不理。

▲蔣姓肉商（前）捲公款逃亡不繳清公司欠稅，行政執行署新北分署追查8年拘提到案，聲請新北地院管收獲准。（圖／行政執行署新北分署提供）

不料2014年11月間，蔣男的公司被查獲用進口廉價菊肉（豬臉頰肉）摻入羊肉，做成羊肉捲卻標榜純羊肉製成，再將製作羊肉捲過程剩餘的大量羊油，冒充豬油摻入菊肉做成豬肉捲、謊稱純豬肉，高雄檢警並北上搜索偵辦。

蔣男被認定並非公司實際負責人逃過刑責，卻在公司被搜索後第3天，和妻子臨櫃領光公司870萬元存款，隨即人間蒸發，公司隔年也宣布停業。

國稅局2016年5月將本件討稅案移送新北分署強制執行，僅扣得蔣男公司殘餘存款800多元，通知蔣男出面說明公司財產也石沉大海，新北分署鍥而不捨，佈線追查8年多，上月（11月）得知蔣男夫妻藏身台中市太平區。

▲蔣姓肉商（中）捲公款逃亡不繳清公司欠稅，行政執行署新北分署追查8年拘提到案，聲請新北地院管收獲准。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署聲請新北地院核發拘票獲准，本月（12月）17日與行政執行署台中分署合作，順利拘提現年50多歲的蔣男到案，蔣男辯稱當年不是他和妻子領走公司存款、不知是誰幹的，他現在養病沒錢。

新北分署攤出預先調取當年蔣男夫妻臨櫃領款憑證，蔣男還是一概不認帳，新北分署把蔣男帶回新北地院聲請管收，法官不採信蔣的辯詞，裁定管收、為期不得逾3個月，但可聲請延長1次最長3個月。

新北分署指出，本件事證明確，蔣男若拒不配合提出具體合理清償方案，可能要在台北看守所內的管收所過年。蔣男的公司因負責人摻偽肉品違反《食品安全衛生管理法》事件，2017年6月被高雄地院判決罰金新台幣10萬元，還須沒收犯罪所得594萬餘元，已確定。